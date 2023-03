Rishi Sunak reçu par Emmanuel Macron pour un sommet franco-britannique de «reconnexion»

Emmanuel Macron reçoit ce vendredi 10 mars à l'Élysée le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Ce sommet franco-britannique, le premier depuis 2018, est placé sous le signe de la « reconnexion » et du « renouveau » après des années de tensions. L'objectif est de renforcer la coopération sur l'immigration, mais bien d'autres sujets seront à l'ordre du jour pour ce rendez-vous qui se veut ambitieux.

Rishi Sunak espère relancer les relations franco-britanniques – ses deux prédécesseurs, Boris Johnson et Liz Truss, avaient eu des mots assez durs envers le président français, note Émeline Vin, notre correspondante à Londres. Les points communs et la « bromance » (pour romance fraternelle comme le traduit la BBC) entre les deux quadragénaires, Sunak et Macron, fait d’ailleurs le bonheur des photographes de presse.

L'immigration, mais aussi l'environnement, la guerre en Ukraine, le programme nucléaire iranien, le commerce bilatéral : de nombreux sujets doivent être abordés au cours de ce sommet. Après des années de relations délicates sur fond de Brexit et de Covid, l'heure est à un nouveau départ.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, les deux pays ont travaillé en étroite collaboration au sein de l'Otan. Le gouvernement britannique a conscience de l’importance de donner une apparence d’unité, entre puissances occidentales, face à la guerre. Des annonces sont attendues en termes de formation et d'équipements pour les militaires ukrainiens.

L'immigration, un sujet brûlant

Londres souhaite aussi avancer sur la question de la lutte contre l'immigration clandestine. C'est l'une des cinq promesses formulées par Rishi Sunak, sur laquelle il s'est engagé auprès de ses électeurs. Des promesses sur lesquelles il sera jugé lors des élections générales de l'année prochaine.

Les chiffres sont en constante augmentation : 46 000 personnes ont traversé la Manche sur de petites embarcations de fortune l'an dernier, un record.

Mardi 7 mars, le gouvernement britannique a présenté un projet de loi destiné à restreindre drastiquement le droit d'asile. Ce texte, qui rend de fait inaccessible l'asile aux migrants arrivés illégalement, est dénoncé par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Il sera discuté à Londres en septembre, ce qui laisse du temps, estime-t-on à Paris, pour faire évoluer le texte controversé.

C'est totalement contraire à la convention de Genève sur les réfugiés... Comment réagissent les associations d'aide aux migrants? Laurence Théault

Rishi Sunak sait que Paris n’acceptera pas le retour de ces migrants, partis pour la plupart de Calais. Mais il entend nouer peut-être un nouveau partenariat avec la police française, pour empêcher les départs. Et n’exclut pas qu’Emmanuel Macron l’aide à parvenir à un accord de relocalisation avec la Commission européenne.

