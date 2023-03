En France, des dizaines de milliers d'enfants sont sous psychotropes, alerte un rapport

Les médicaments coûtent de plus en plus cher, notamment pour les maladies graves.

La consommation de psychotropes chez les moins de 18 ans a augmenté de façon inquiétante ces dix dernières années, constate le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), un organisme consultatif placé auprès du Premier ministre. Le rapport de cette instance a été rendu public ce lundi 13 mars.

Publicité Lire la suite

L’augmentation entre 2010 et 2021 de la consommation de psychotropes chez l’enfant et l’adolescent est « considérable », selon le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA). Plus 60% pour les antidépresseurs, +150% pour les hypnotiques et sédatifs par exemple.

En 2021, 5% des mineurs consommaient des psychotropes, soit deux fois plus qu’il y a dix ans. Ainsi, ce phénomène de surmédication « ne concerne pas des cas isolés mais des dizaines de milliers d’enfants », pointe l’instance. Et il est antérieur à la crise sanitaire. Cette augmentation continue est sans commune mesure avec ce qui est observé dans les pays européens et en Amérique du Nord, où la médication des plus jeunes stagne ou diminue, relève l'organisme.

La pédopsychiatrie en crise

Par ailleurs, en France, les prescriptions se font pour une large part hors des recommandations réglementaires. Ce qui pose problème étant donné que les psychotropes ont souvent des effets indésirables importants.

Enfin, un traitement médicamenteux ne doit normalement être prescrit qu’en deuxième intention chez l’enfant confronté à des troubles mentaux ; les soins recommandés sont d’abord d’ordre psychothérapeutique ou éducatif. Mais il y a, rappelle le Haut Conseil, « un déficit chronique de l’offre de soin » en pédopsychiatrie et dans le secteur médico-social ; il s’aggrave alors que le nombre d’enfants en difficulté psychique, lui, augmente.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne