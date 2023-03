France: des patients portent plainte contre l'utilisation d'antibiotiques de type fluoriquinolones

Une dizaine de patients vont déposer plainte cette semaine en France pour blessures involontaires et tromperie aggravée. Ils s’estiment victimes d’effets indésirables graves d’une classe d’antibiotiques qu’on appelle les fluoroquinolones, et qui leur ont été prescrits hors des indications, selon la radio publique France Info.

Les fluoroquinolones, commercialisés sous différents noms, tels Ciflox, Oflocet ou Tavanic, sont des antibiotiques anciens et largement utilisés contre les infections graves. Mais au fil des années, la liste des potentiels effets indésirables, parfois irréversibles, s’allonge : tendinites, anévrismes, troubles neuropsychiatriques, atteintes du système nerveux.

En 2019, les autorités françaises restreignent les indications des fluoroquinolones dans la foulée d’un avis européen. Les prescriptions diminuent, mais ces antibiotiques continuent à être prescrits de façon importante, dans des situations où ils ne devraient pas l’être.

Faire la lumière sur les responsabilités

C’est ce qui est arrivé aux patients qui vont déposer plainte cette semaine. Ils sont une dizaine à saisir la justice et porter plainte contre leurs médecins et contre X. « Ils souhaitent que la lumière puisse être faite sur les responsabilités tant des prescripteurs que des autorités de santé, explique Me Maxime Bailly, leur avocat. Des prescripteurs, savoir pourquoi si peu d'informations sur les effets indésirables importants de ces antibiotiques pour les patients qui les ingèrent. Et puis également interroger les autorités de santé sur la facilité dont elles ont pu faire preuve puisque les autorités sont informées depuis 2019 et la restriction d'autorisation de mise sur le marché des effets indésirables de ces antibiotiques. »

De son côté, le ministère de la Santé a précisé auprès de l’Agence France-Presse que les professionnels de santé avaient été destinataires de plusieurs courriers sur les effets indésirables liés aux fluoroquinolones à partir de 2019.

