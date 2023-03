Réforme des retraites: le gouvernement à la recherche d'une majorité

Le texte de la réforme des retraites doit revenir devant l'Assemblée jeudi, avec deux options : un vote ou l'utilisation du 49-3. Un passage en force qu'Emmanuel Macron a semblé exclure, lundi 13 mars, devant des cadres de son camp, en déclarant que la majorité était « solide ».

Mathématiquement, rien n'est acquis. Dans le camp présidentiel, il y a d’abord ceux qui essayent de se convaincre que tout se passera bien. Champion de la méthode Coué, le numéro deux du groupe Renaissance Sylvain Maillard : « J’ai toujours dit : il y a une majorité pour voter ce texte. Donc, il y aura une majorité jeudi prochain », assure-t-il.

Mais chez les alliés du président de la République, on sait que chaque voix va compter. Philippe Vigier représente le Modem dans la dernière ligne droite de ces discussions : « Quand on se bat pour être élu député, on va chercher les voix une par une. Lorsque l’on veut convaincre, on va voir les gens un par un. Au bout du bout, comme on dit, c’est à la fin de la foire que l’on compte les sous », développe-t-il.

Les LR dans le viseur

Sur le papier, il manque une quarantaine de voix à la majorité pour que le texte soit adopté. Première cible du gouvernement : les députés Les Républicains (LR). Mais plus d’une vingtaine d’entre eux pourraient ne pas voter le texte. Alors le camp présidentiel drague aussi de façon insistante les membres du groupe indépendant Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT). Promesses à la clé, selon leur chef de file Bertrand Pancher : « Oui, ça existe, évidemment que ça existe, concède-t-il. Il y a toujours des pressions en permanence, tout le monde est rappelé. Les démarchages, les débauchages individuels auront très peu de portée. »

Aller chercher des voix à l’extérieur de la majorité tout en évitant les déperditions en interne. C'est le défi du gouvernement. Car plusieurs députés Horizons, proches d’Édouard Philippe, ont confirmé ces dernières heures qu’ils ne voteraient pas le texte.

