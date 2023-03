États généraux de la diplomatie: une réforme pour «un réarmement complet de notre diplomatie»

Emmanuel Macron maintient le cap sur la réforme controversée du ministère des Affaires étrangères tout en annonçant des moyens supplémentaires pour répondre à la grogne des diplomates, confrontés à de multiples crises - du conflit en Ukraine aux tensions en Afrique, en passant par le climat. Le président avait décidé d’organiser les États généraux de la diplomatie pour apaiser ceux qui se sont élevés contre. À l’issue de ces mois de concertation, un rapport de 300 pages vient d’être rendu public.

Publicité Lire la suite

Cette réforme de la haute fonction publique veut révolutionner le prestigieux corps diplomatique, c'est-à-dire l'ensemble des représentants des puissances étrangères auprès du gouvernement, ainsi que leur famille. Il s’agit là de permettre l’ouverture des postes des ambassades aux fonctionnaires venus d’autres ministères.

Cela se traduit par une volonté d’Emmanuel Macron de « s’adapter à un monde qui change », un monde volatil, qui nécessite d’adapter l’outil diplomatique français aux besoins d’aujourd’hui.

►À écouter aussi : Réforme de la haute fonction publique: «Une diplomatie sans diplomates, ça ne va pas fonctionner»

Le gouvernement ne nie pas que la principale force de la diplomatie, ce sont ses diplomates : des personnes capables de se déployer sur tous les fronts, en mesure de prendre des initiatives, négocier sur des dossiers tout à fait nouveaux : comme le climat, la biodiversité. La force du diplomate est d’être capable au long cours d’être plus influent.

Et il ne faut pas oublier, comme le souligne un éditorialiste dans la presse française, que la diplomatie est un domaine réservé au chef de l’État et que le président est également chef des armées : Emmanuel Macron veut « réarmer complètement la diplomatie française pour faire face aux défis » géopolitiques du monde d'aujourd'hui.

Une réforme qui ne fait pas l’unanimité

Fait rarissime, les agents du Quai d’Orsay ont fait grève au mois de juin dernier pour protester contre cette réforme que certains qualifient de « camouflet » car elle attaque, selon eux, le concept même de diplomatie de métier. De nombreux diplomates redoutent une perte de compétences et de prestige du troisième réseau mondial qu’est celui de la France, derrière les États-Unis et la Chine.

Toutefois, les diplomates ne nient pas la nécessité de faire évoluer la diplomatie pour l’adapter aux nouveaux enjeux internationaux, qui se sont amplifiés depuis la guerre en Ukraine. Mais l'association française des diplomates de métier, fondée fin août dernier, a rappelé « le danger de voir s'accroître la proportion d'agents non préparés aux défis du travail diplomatique ». Elle rappelle « l'importance de la préservation et du renforcement de la diplomatie de métier et du travail de terrain discret, mais fondamental que mènent les diplomates ».

Le gouvernement insiste : nous évoluons dans un monde mouvant, d’où la nécessité de s’adapter. Les nouveaux sommets tels que les one summit sont essentiels pour l’influence internationale, ce sont aussi des sujets sur lesquels les diplomates sont mis à contribution. Les experts, eux aussi, contribuent au rayonnement de la France.

Annonce de moyens supplémentaires

Emmanuel Macron a annoncé jeudi une forte hausse des effectifs et des moyens alloués au ministère français des Affaires étrangères afin de les mettre en « conformité » avec les « ambitions » de la diplomatie française. Il a annoncé une augmentation « sur quatre ans des effectifs du ministère de 700 ETP (emplois taux plein) » et une hausse de ses crédits de « 20% » à 7,9 milliards d'euros.

Le président veut importer des compétences techniques plus fortes, faire venir des gens de l’extérieur. Il incite les diplomates à « s’adjoindre de qualités venues d’ailleurs », ce qui vise à augmenter les échanges et l’ouverture. Être innovant, polyvalent et capable de se déployer sur tous les fronts.

Emmanuel Macron a souligné qu'il s'agissait d'un « réarmement au service de la paix, dans la défense de nos intérêts et de nos valeurs, mais en cohérence aussi avec l'ambition qui est la nôtre » alors que les moyens des armées ont, eux, déjà été augmentés depuis 2017.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne