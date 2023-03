Réforme des retraites: blocages et actions coup de poing en France au lendemain du 49.3

Des manifestations spontanées se sont mises en place en France, 24 heures après la décision d'Emmanuel Macron de recourir au 49.3 sur cette très contestée réforme des retraites. À Paris et dans plusieurs villes françaises, les manifestants entendent répondre à ce qu'ils considèrent comme du mépris de la part du gouvernement.

Des actions coup de poing se sont déroulées en France, ce vendredi 17 mars, 24 heures après le passage en force du gouvernement pour adopter la réforme des retraites. Ce matin, le périphérique parisien a été bloqué durant plus de 30 minutes. Dans le 13e arrondissement, un rassemblement de jeunes en soutien aux éboueurs en grève a eu lieu. Des étudiants et des lycéens se sont joints à la mobilisation. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont fait usage de gaz lacrymogène et ont nassé les manifestants.

Quelques lycées ont également été bloqués comme les lycées Turgot et Henri-IV à Paris. « Le principe du 49.3 est vraiment antidémocratique », a expliqué à l'AFP, Raphaëlle, 16 ans, en classe de première au lycée Henri-IV, ajoutant que « c'est assez symbolique de faire ce blocus ici aujourd'hui, parce que c'était le lycée de Macron ».

Des jeunes se sont mobilisés aussi à Rennes, où a eu lieu une manifestation regroupant plusieurs milliers de personnes. Ce 17 mars après-midi, une assemblée générale concernant la suite du mouvement doit avoir lieu à l'université Rennes 2.

À Bordeaux, environ 200 personnes, parmi lesquelles des étudiants, se sont joints au piquet de grève des cheminots sur le parvis de la gare St-Jean, et l'université Montaigne est occupée.

À Toulon, la circulation des trains a été interrompue en fin de matinée par un groupe de manifestants sur les voies. Enfin, à Marseille, un rassemblement en soutien aux grévistes du secteur de l'énergie a lieu en ce moment même.

Un appel à se rassembler à 18 heures ce vendredi 17 mars, place de la Concorde, à Paris, et dans d'autres villes, commence par ailleurs à circuler sur les réseaux sociaux. Pour Gaylor, citoyen en colère à Compiègne, cela ne sert plus à rien de manifester en province.

On s'aperçoit que les jours passent et le mépris est toujours aussi grand. Moi, maintenant, c'est les lieux de pouvoir, il faut aller là-bas leur montrer qu'on est vraiment mécontents. Parce qu'on s'aperçoit que l'on peut faire ce que l'on veut au niveau de la province, cela ne fait jamais réagir... Gaylor, citoyen en colère de Compiègne (ville située à 71 km au nord-est de Paris) Olivier Chermann

Pour ce week-end, les syndicats comptent sur des mobilisations de proximité, avant l'appel à une manifestation massive jeudi 23 mars prochain. D'ici là, les grévistes de la raffinerie Total ont déjà prévu l'arrêt des installations ce week-end.

