Réforme des retraites en France: la presse étrangère entre incrédulité et inquiétudes

La réforme des retraites et en France, vue depuis l’étranger. Aux États-Unis, la presse américaine observe avec incrédulité la montée des violences en France, après le vote de la loi sur les retraites au Parlement. La presse allemande perçoit le recours au 49.3 comme un échec pour Emmanuel Macron.

Avec nos correspondants à Berlin et à Washington,

La photo fait la Une du New York Times, et ce choix valide sans doute la stratégie de visibilité des députés français de gauche. On les voit brandir leurs pancartes dans l’enceinte de l’Assemblée nationale au moment où Elisabeth Borne engage la responsabilité de son gouvernement sur le texte controversé. Le Washington Post choisit la même image, toujours en Une, mais dans un format plus réduit et en bas de page, explique Guillaume Naudin, notre correspondant à Washington.

En pages intérieures, les journaux expliquent la teneur de la réforme, les conséquences politiques du recours au 49.3 et du possible vote d’une motion de censure. Les télévisions, elles, insistent également sur ces aspects. Elles racontent aussi en images la colère, les manifestations dans les rues, les incidents et les arrestations dans plusieurs villes de France.

Dans un pays peu habitué aux mouvements sociaux et aux manifestations de masse, ce sont des images inhabituelles et spectaculaires, comme le sont celles des ordures qui s’entassent dans Paris en raison de la grève des éboueurs et qui sont largement relayées. Depuis plusieurs jours, la presse s’interroge sur ce que tout ceci dit du rapport des Français au travail et sur cet esprit frondeur qui ne cesse jamais de susciter une forme d’incrédulité, mais aussi peut-être de fascination de ce côté de l’Atlantique.

S'exprimant dans un brouhaha général, avec des appels à la démission et des chants entonnant la Marseillaise dans les rangs des députés LFI, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé en ouverture de la séance à l'Assemblée nationale engager la responsabilité de son gouvernement. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

« C'est l'échec de la méthode Macron »

Dans la presse allemande, c’est un paysage de chaos que décrit la correspondante du quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sous sa plume, Paris a des allures de scène de guerre, et les parlementaires ayant voté pour la réforme des retraites en sont réduits à demander la protection de la police pendant que des barricades brûlent dans Paris, rapporte Nathalie Versieux, notre correspondante à Berlin. « C'est l'échec de la méthode Macron », titre le quotidien dans un commentaire.

Le Süddeutsche Zeitung, libéral, s'intéresse lui aussi à l'échec de la méthode Macron, rappelant qu'il y a un an, il annonçait que « les Français en ont assez des réformes qu'on leur impose par en haut ». « Neuf mois plus tard, le président sans majorité en est réduit à recourir au 49.3 pour faire passer le principal projet de son second mandat », regrette le journal.

La faiblesse de l'exécutif inquiète tout particulièrement en Allemagne, à l'heure où Berlin mise sur un partenaire fort pour faire face à l'agression russe en Ukraine.

