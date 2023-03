Réforme des retraites: une motion de censure «transpartisane» déposée contre le gouvernement

La motion de censure devra recueillir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, soit 287 voix. AP - Christophe Ena

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les députés du groupe indépendant Liot ont annoncé le dépôt à l'Assemblée nationale d'une motion de censure co-signée par des élus de la Nupes, vendredi 17 mars, en riposte au déclenchement du 49.3 par Élisabeth Borne pour faire adopter la réforme des retraites. Liot est le plus petit des dix groupes politiques à l'Assemblée nationale et le plus hétéroclite.