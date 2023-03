Notre-Dame de Paris: le tabouret, socle de la nouvelle flèche, est au point pour le montage final

Point d'étape pour la reconstruction de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris - Cette semaine, le tabouret en bois, c'est à dire le socle sur lequel repose la flèche, a été monté à blanc au sol par les charpentiers dans un atelier de Meurthe-et-Moselle. C’est une sorte de répétition avant que les pièces soient démontées une à une, puis transportées dans les prochains jours à Paris pour le montage définitif sur la cathédrale.

Près de quatre ans après l'incendie de la cathédrale, « bientôt on verra dans le ciel de Paris la flèche et son coq » s'est réjoui cette semaine le général Jean-Louis Georgelin, nommé par le président Emmanuel Macron pour piloter la restauration de Notre-Dame.

Le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, était présent lors de ce montage à blanc. Il se réjouit, au micro de Lucie Bouteloup, du service société, que le calendrier soit respecté.

« C’est une satisfaction de voir que nous tenons l’engagement qui a été posé. Il y avait beaucoup de scepticisme au début : cinq ans, c’est de la folie, etc., ils ne vont pas y arriver… eh bien on est en train de montrer qu’avec patience, avec ténacité, en faisant travailler tout le monde, on y arrive.

C’est le résultat du travail des architectes qui ont fait toutes leurs études, des entreprises, des groupements, et de nous, l’agence publique, qui coordonnons tout ça, et ça marche. Ça va être remonté dans les semaines qui viennent, de sorte que le 15 avril 2023, quatre ans après l’incendie, on aura remis le tabouret de la flèche à son emplacement, par-dessus le squelette de la voûte de la croisée du transept. On reprendra la construction de l’échafaudage, qui actuellement est arrêté à 33 mètres, et qui va culminer à 100 mètres, jusqu’à ce qu’on arrive à mettre le coq, et à la fin de 2023, on verra dans le ciel de Paris, la flèche et son coq. »

REPORTAGE - Dernières répétitions pour le socle de la future flèche de Notre-Dame de Paris https://t.co/KJ4m6vp0wh pic.twitter.com/QdqlWC4n7v — LCI (@LCI) March 18, 2023

La flèche, qui mesurera 66 mètres de haut comme son modèle du XIXème siècle, est constituée de cinq parties, dont le fameux « tabouret », son socle sur quatre appuis fabriqué dans du chêne d'exception, qui à lui seul pèse 80 tonnes. Elle sera identique à celle qui s'était effondrée dans l'incendie du 15 avril 2019; et culminera aussi à 96 mètres du sol, avec les mêmes matériaux d'origine, du chêne pour la structure (220 tonnes) et du plomb pour la couverture et les ornements (140 tonnes).

L'édification de la flèche débutera sur le chantier dès que les quatre arcs en pierre de taille, qui constituent la voûte de la croisée du transept au coeur de la cathédrale, auront été reconstruits. La réouverture de la cathédrale est prévue fin 2024, selon le ministère de la Culture.

(et avec AFP)

