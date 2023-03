Réforme des retraites: Olivier Dussopt et Bruno Le Maire à la manœuvre

La Première ministre française Elisabeth Borne (g), entourée du ministre du Travail français Olivier Dussopt (c) et du ministre français de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire (d), à l’Assemblée nationale pendant une session sur la réforme des retraites, le 16 mars 2023. AFP - ALAIN JOCARD

Face aux critiques et aux manifestations après la décision d'utiliser le 49.3 pour éviter de perdre un vote sur la réforme des retraites, le gouvernement garde sa ligne et affiche sa détermination à avancer une fois passé le vote sur les motions de censure. Une tentative de contre-offensive menée par le ministre du Travail Olivier Dussopt et le ministre de l'Économie Bruno Le Maire dans deux interviews, l'une au Journal du Dimanche et l'autre au Parisien.