«Hello French», le compte Instagram pour apprendre le français informel

Audio 01:13

Sur Instagram, le compte Hello French (@hellofrenchnyc) est rapidement devenu incontournable. Cécilia Jourdan, une Parisienne installée à New York, y donne sa méthode pour apprendre le français informel. © Capture-écran Instahram @hellofrenchnyc

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Avec plus d'un million d'abonnés sur Instagram, le compte Hello French est devenu en quelques mois un incontournable des réseaux sociaux, notamment à l'étranger, pour apprendre le français. Et pas n'importe lequel. Cecilia Jourdan, Parisienne installée à New York, laisse les précis de grammaire au placard et préfère les expressions de la vie de tous les jours.