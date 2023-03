Réforme des retraites en France: les éboueurs parisiens déterminés à ne pas travailler deux ans de plus

Deux ans de plus à travailler, pour eux, c’est impossible. C'est pour cela que depuis deux semaines, les éboueurs sont mobilisés et refusent de reprendre le ramassage des poubelles. Si la réforme est votée, éboueurs et agents d'assainissement partiront à la retraite à 59 ans au lieu de 57 ans.

Les ordures ménagères continuent de s’accumuler sur les trottoirs des rues en région parisienne. La grève des éboueurs contre la réforme des retraites, reconductible depuis deux semaines, se voit à l'œil nu.

Sur le site d'incinération d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), une trentaine de personnes maintiennent les piquets de grève. Tous témoignent de la pénibilité de leur emploi, de leurs corps chaque jour mis à rude épreuve. « Chaque jour, je me lève à 4h45 pour aller porter, à deux, entre six et 16 tonnes d'ordures. J'ai des tendinites aux deux coudes. La douleur aux lombaires, on n'en parle même plus. On est marqué au corps par le travail », soupire Karim Kerkoudi qui fait ses calculs. Pour lui, ce sera 67 ans pour une retraite à taux plein.

n n'est pas là pour mettre le bordel. On est là pour ne pas travailler jusqu'à la mort » explique un autre éboueur interrogé par l'AFP. Bennes lourdes, odeurs nauséabondes, circulation et contacts avec les automobilistes parfois difficiles : leurs journées de travail les mettent en permanence en situation de stress intense et de fatigue importante.

Au garage de Romainville, à l'est de Paris, même son de cloche pour expliquer le pourquoi de la grève. En début de carrière, un chauffeur de benne gagne autour de 1 450 euros et peut espérer la finir avec 2 200 euros. Devant le site, un barrage filtrant a été mis en place après une réquisition des forces de l'ordre. Sur les 80 camions, seuls une dizaine sont sortis du garage pour opérer à Paris.

Bras de fer entre la mairie et l'État

La maire de Paris a refusé les réquisitions d'éboueurs pour limiter les effets de leur grève. Ce qui explique que dans les rues de Paris, les déchets s'amoncellent. Pour Anne Hidalgo, « la revendication des éboueurs de la Ville de Paris, qui souhaitent légitimement ne pas travailler deux ans de plus (...) est juste » et « la seule réponse susceptible d'apaiser le climat actuel est d'engager le dialogue social plutôt que de livrer une épreuve de force en procédant aux réquisitions ».

Le préfet de police de Paris, va-t-il procéder à des réquisitions pour des raisons de « salubrité publique » ? C'est ce qu'a laissé entrevoir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin devant le Sénat.

Ce lundi 20 mars, deux motions de censure ont été déposées contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Elles seront soumises au vote des députés. Si elles n'obtiennent pas la majorité absolue, la réforme des retraites sera définitivement adoptée, en dépit de la contestation et éboueurs et agents d'assainissement partiront à la retraite à 59 ans au lieu de 57.

(Avec AFP)

