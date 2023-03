Réforme des retraites: «la rue s'exprime» à nouveau dans le centre de Paris

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche 19 mars au cœur de Paris en fin d'après-midi. Les manifestants ont scandé pour la quatrième soirée consécutive des slogans visant Emmanuel Macron et la police. Ils rejettent l'usage du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites.

Publicité Lire la suite

Commencé vers 18 heures aux Halles, un quartier très commerçant et très fréquenté, le rassemblement s'est déroulé dans le calme, selon une journaliste de l'AFP sur place. Selon une source policière, le rassemblement, auquel ont participé 350 personnes, n'avait pas été déclaré. Une tentative de départ en cortège sauvage a été empêchée par les forces de l'ordre et 17 personnes ont été interpellées.

« On est là pour faire acte de présence dans la rue pour l'acte 4. Nous, on est jeunes travailleurs. Donc, ce n'est pas forcément facile d'être là tous les soirs. On se met en danger vis-à-vis de notre hiérarchie, mais bon... Pour un dimanche soir, c'est plutôt chouette et samedi aussi, c'est cool. Le week-end au moins, il y a du monde », explique un manifestant. « On est nassé dans une rue. Je vois pas mal de gens tousser, donc, je suppose qu'il a eu un petit coup de gaz (lacrymogène). Mais bon, c'est assez habituel hein ! », constate un autre manifestant.

On a un mécontentement à exprimer et on n'hésitera pas à le faire jusqu'au bout, jusqu'au retrait de la réforme... Réforme des retraites: paroles de manifestants dans le centre de Paris Simon Rozé

La capitale a connu trois soirées de tensions depuis l'annonce jeudi du recours par Elisabeth Borne à l'article 49.3 de la Constitution qui permet l'adoption d'un texte sans vote, sauf motion de censure. Jeudi et vendredi, plusieurs milliers de personnes avaient exprimé leur colère place de la Concorde, amenant la préfecture de police à interdire jusqu'à mardi tout rassemblement sur cette place, située tout près de l'Assemblée nationale, au pied des Champs-Élysées, et qui restait dimanche sous surveillance policière.

Samedi, à l'appel de la CGT Ile-de-France, 4 000 personnes, selon la police, avaient convergé place d'Italie où des incidents avaient éclaté.

►À lire aussi : Réforme des retraites en France: après le 49.3, la mobilisation se poursuit dans tout le pays

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne