Retraites: les syndicats appellent à rester mobilisés, des rassemblements partout en France

Après le rejet des motions de censure à l’Assemblée nationale – faisant elle-même suite au recours du gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sa réforme -, les syndicats appellent toujours à la mobilisation contre la réforme des retraites. Dès lundi soir, des tensions ont éclaté à Paris et des rassemblements se sont déroulés dans toute la France.

Le rejet de cette motion de censure transpartisane « à quelques voix près, ne change rien! » pour la CGT.« Rien n'entame la détermination des travailleurs, privés d'emplois, jeunes et retraités à rejeter la réforme des retraites que tout le monde, sans exception, juge injustifiée, injuste et brutale », écrit le deuxième syndicat français dans un communiqué.

La CGT appelle à « amplifier les mobilisation », et à « participer massivement aux grèves reconductibles et aux manifestations », le jeudi 23 mars « et après, si nécessaire ». L'intersyndicale a appelé la semaine dernière à une nouvelle journée de grèves et de manifestation, la neuvième, ce jeudi.

La CFDT inquiète de la « colère » et des « violences »

Interviewé sur LCI lundi soir, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a appelé les salariés à se « mobiliser jeudi, dans le cadre de l'intersyndicale, dans le même sens des responsabilités » que depuis le mois de janvier pour demander le retrait de la réforme.

Il s'est dit inquiet de la « colère » et des « violences » qui pourraient s'exprimer du fait de l'adoption d'une loi qui n'avait « pas de majorité à l'Assemblée nationale », tout en affirmant que les syndicats ne seraient pas « comptables de ce qui se passerait qui ne serait pas sous mot d'ordre syndical ».

« On est en train de se créer pour une dizaine de milliards d'euros (...) la plus grande crise sociale des dix dernières années et la plus grande crise politique de ces vingt ou trente dernières années, ça n'en vaut pas le coup », a-t-il mis en garde.

Tensions à Paris, manifestations dans les grandes villes

Feux de poubelles, barricades, cortèges arpentant les rues... Des points de tension sporadiques ont émaillé plusieurs artères du centre de Paris lundi soir, juste après l'adoption de la réforme des retraites avec l'appui de l'article 49.3.

Peu avant 22 h 30, 101 personnes avaient été interpellées dans la capitale au cours de ces incidents. Toute la soirée, par petits groupes, les manifestants ont déambulé dans le centre de la capitale, renversant sur leur passage trottinettes électriques et vélos, ou mettant le feu à des poubelles. Les forces de l'ordre ont employé à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes.

À Lyon, Saint-Etienne, Dijon, Bordeaux, Strasbourg ou Brest, d’autres rassemblements ont eu lieu. À Lille, devant la préfecture, des nordistes ont sifflé et hué en apprenant le rejet de la motion de censure. « Ça va péter », ont-ils scandé. À Nantes, la manifestation, qui a débuté dans le calme vers 18 heures, s'est tendue en milieu de soirée. Des bouteilles ont été jetées sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des tirs de gaz lacrymogènes.

« Une journée manifestations puissante »

Dans un autre communiqué, la FSU a de son côté estimé que « rien n'est joué », et appelé le président de la République à ne pas promulguer la loi. Elle a souhaité « une journée de grève et de manifestations puissante jeudi ».

L'intersyndicale a appelé la semaine dernière à une nouvelle journée de grèves et de manifestation, la neuvième, le jeudi 23 mars.

De son côté, le Premier ministre, Elisabeth Borne, va saisir « directement le Conseil constitutionnel » pour un examen « dans les meilleurs délais » du texte de la réforme des retraites.

