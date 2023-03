À Paris, le redémarrage du tourisme perturbé par l’absence de clientèle chinoise en 2022

L'activité touristique à Paris et en Île-de-France a grimpé en 2022 avec plus de 44 millions de visiteurs accueillis, soit une hausse de 95% par rapport à 2021. Les niveaux d’avant-pandémie ne sont toutefois pas retrouvés, les touristes chinois n’ayant pu quitter leur pays l'année dernière à cause de la politique « zéro Covid ».

Côte pile, le bond est spectaculaire : +95% de touristes à Paris et dans la région Île-de-France en 2022 par rapport à l’année précédente. Mais dans le détail, c’est une hausse en trompe-l’œil, car la France et le monde étaient encore très restreints en 2021 par la pandémie de Covid-19 et les mesures de restrictions.

Côté face, le constat est moins brillant. Le nombre de visiteurs dans la capitale et sa région est en baisse de 13% par rapport à 2019, dernière année avant la pandémie, selon un communiqué du comité régional du tourisme Paris Île-de-France.

« Après la levée des restrictions de déplacement et la réouverture de la plupart des pays, le tourisme a redémarré graduellement à partir de 2021, porté dans un premier temps par les clientèles domestiques, puis par les clientèles internationales de proximité, et plus récemment par les clientèles lointaines, à l'exception de certains pays asiatiques », explique le comité régional.

2023, l'année du renouveau ?

La clientèle française est la première avec 24,7 millions de touristes, suivie des Américains (2,4 millions), des Britanniques (2 millions), des Espagnols (1,5 million), des Italiens (1,5 million), des Allemands (1,4 million), des Belges (1,2 million), des Néerlandais (871 000) et des Suisses (529 000).

L’absence des touristes chinois est criante. Et pour cause : pendant presque trois ans, Pékin a appliqué une politique « zéro Covid » stricte, qui empêchait ses ressortissants de voyager à l’étranger. Après des mouvements de protestation de plus en plus vifs fin 2022, les autorités ont largement assoupli leurs mesures. Depuis le 8 janvier 2023, les Chinois sont à nouveau autorisés à voyager à l’étranger.

Leur retour est très attendu par le secteur du tourisme un peu partout dans le monde, et notamment bien sûr en France : avant la pandémie, ils étaient plus de 2 millions à visiter l’Hexagone chaque année.

Christophe Décloux, directeur général du comité régional du tourisme Paris Ile de France Anne Verdaguer

Après avoir obtenu que l'anglais ne soit pas la seule langue étrangère utilisée à la tour Eiffel, des défenseurs de la langue française saisissent la justice pour obtenir la même chose autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'association Défense de la langue française a déposé un recours en ce sens auprès du tribunal administratif de Paris, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, lundi 20 mars.



Elle invoque la loi Toubon du 4 août 1994, qui protège le statut du français, surtout face aux progrès inexorables de l'anglais. Cette loi oblige l'administration, si elle traduit sa communication publique, à le faire dans deux langues étrangères au minimum. « L'intérêt de la loi Toubon est de ne pas donner une prime à l'anglo-américain. Car s'il n'y a qu'une langue étrangère, c'est toujours l'anglo-américain. La loi protège donc le français, puisqu'elle est censée promouvoir le pluralisme linguistique », explique le porte-parole de l'association, Louis Maisonneuve. La tour Eiffel contrainte de se mettre à l'espagnol



Est visé l'Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (EPRDNP). Autour de l'édifice, sur l'île de la Cité, certaines explications du travail sur ce chantier sont en français et en anglais. La « requête en excès de pouvoir » s'accompagne d'autres, pour les mêmes raisons. Elles visent au total « 20 organismes publics d'envergure », selon l'association.



Cette dernière cite Monuments de France, pour la signalétique des alignements de Carnac (Morbihan), La Poste, pour le slogan « Ma French bank », le musée de l'Armée à Paris, pour des cartels, ou encore Bordeaux métropole, pour la signalétique de son tramway. Tout au long de l'année 2022, Défense de la langue française a mené un combat identique, finalement victorieux, auprès de la mairie de Paris, concernant la signalétique de la tour Eiffel.



« On les a menacés d'aller en justice. Ça a pris un an. Ils ont progressé petit à petit et, finalement, ils ont tout changé pour ajouter l'espagnol » en novembre, a raconté Louis Maisonneuve. (Avec AFP)

