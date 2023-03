Réforme des retraites: le Rassemblement national espère récolter les fruits de la colère des Français

Il n'a manqué que neuf voix lundi à la motion transpartisane pour être adoptée. Quant à celle déposée par le Rassemblement national (RN), elle a obtenu 94 voix, dont six votes venant d’autres groupes. Et ce n’est pas le seul gain engrangé par Marine Le Pen dans cette séquence.

Publicité Lire la suite

Jamais une motion de censure déposée par le Rassemblement national n’aura obtenu autant de voix en dehors du RN. Une petite victoire pour le vice-président de l’Assemblée Sébastien Chenu : « Je pense que tout le monde a bien perçu l’honnêteté de notre démarche, la volonté de faire tomber ce gouvernement et cette réforme des retraites. »

Mais le Rassemblement national a surtout engrangé pour plus tard. Avec de nouveaux visages face aux caméras, Laure Lavalette ou encore Thomas Ménager. Pas d’invectives, le RN joue la carte du sérieux. Même dans les rangs de la majorité, on le reconnaît. « Ils sont assez respectueux des institutions, souligne Bruno Millienne, député du Modem. Même si on les combat pied à pied, ils font les choses, on va dire, de manière institutionnelle. Ça nous inquiète terriblement. »

« La question n'est pas de savoir qui gagne dans l’immédiat »

La majorité inquiète pour 2027 car c’est bel et bien l’objectif pour le Rassemblement national : la prochaine présidentielle. En retrait dans l’hémicycle, Marine Le Pen s’y prépare et ne s’en cache pas. « Je pense que l’ensemble de cet hémicycle de l’extrême gauche jusqu’à la majorité nouvelle, incluant Les Républicains, ont pris conscience que la véritable alternance, c’est le Rassemblement national et qu’en réalité, après Emmanuel Macron, ce sera nous. La question n'est pas de savoir qui gagne dans l’immédiat, résume un cadre du Rassemblement national, mais plutôt qui sera le réceptacle de la colère que suscite cette réforme. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne