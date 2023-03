Réforme des retraites: une difficile reconstruction chez des Républicains divisés

Au lendemain du rejet, à neuf voix près, d'une motion de censure contre le gouvernement à l'Assemblée nationale, les Républicains (LR) ont tenu une réunion stratégique mardi 21 mars au siège du parti pour tenter de recoller les morceaux après qu'un tiers du groupe a voté les motions de censure contre l'avis de la direction.

Publicité Lire la suite

Après une heure de réunion, il y a ceux qui partent en courant pour fuir les micros, Olivier Marleix en tête, le patron des députés LR : « J’ai déjà tout dit tout à l’heure ».

D'autres avouent clairement avoir passé un mauvais moment : « Écoutez, ça s’est passé ». Le maire de Meaux, Jean-François Copé repart avec son idée de coalition avec Emmanuel Macron sous le bras : « Je ne suis pas sûr qu’il y a encore beaucoup de choses à se dire, mais on va essayer ». L'ancien député Julien Aubert résume : « Non. Il n’y a pas de portes qui ont claqué, mais il y a des choses qui ont été dites ».

Les frondeurs visés

Aurélien Pradié et les frondeurs s'en sont pris plein la tête, nous confie un participant. Mais ce n'est pas avec des sanctions que l'on va se reconstruire. Le député du Lot ressort plutôt serein : « Tout s’est bien passé, on s’est parlé. Franchement, on mesure tous la gravité. On a surtout parlé de l’avenir de notre pays, plus que du parti lui-même. Il va falloir que nous prenions des décisions et nous les prendrons ».

Ce projet de réforme des retraites est un poison. Je demande au Président de la République de le retirer.



Il faut cesser de jouer avec les divisions. Le temps est venu de réconcilier les Français, de rassembler.



Cette motion de censure est un message d’alerte. pic.twitter.com/YOfT80mVVj — Aurélien Pradié (@AurelienPradie) March 20, 2023

Le président du parti Eric Ciotti reconnait un échec, mais veut croire que la réconciliation est encore possible : « Nous avons, je crois, clairement indiqué notre volonté d’unité, de rassemblement. Ce que nous avons subi est une épreuve. À nous, forts de nos valeurs, de nos convictions, d’en tirer toutes les leçons ». Eric Ciotti annonce des États généraux de la droite en juin prochain. Miser sur les idées pour sauver un parti au bord de l'implosion, c'est le pari hasardeux du nouveau patron des Républicains.

► À lire aussi : Réforme des retraites: le Rassemblement national espère récolter les fruits de la colère des Français

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne