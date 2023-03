Réformes des retraites: une prise de parole très attendue d'Emmanuel Macron

Qu'attendent les députés du discours d'Emmanuel Macron ?

Parler et ne pas rester en retrait toutes les oppositions l'exigeaient d'Emmanuel Macron et même jusque dans le propre camp du président, où l'on souhaite des paroles d'apaisement. « Il faut qu’il prenne toute la mesure de la période que nous venons de traverser, qui témoigne d'une fatigue démocratique du pays et à laquelle il faut que nous apportions une réponse de grande ambition. Il faut qu'il nous dise où il veut emmener le pays », estime Gilles Le Gendre, député Renaissance, au micro de Charlotte Urien-Tomaka, du service politique.

Une prise de parole, mais a priori, aucune annonce de nature à calmer les oppositions. « Je n'attends rien de cette prise de parole, déclare Mathilde Panot, présidente du groupe la France insoumise à l'Assemblée nationale. Si ce n'est probablement, soit elle va rester complètement inflexible, soit même, il va remettre de l'huile sur le feu parce que c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir faire. Quand vous avez un président qui, alors que nous étudions une motion de censure suite à un 49-3, vous explique qu'il veut poursuivre le cheminement démocratique du texte. Je ne vois pas comment ça s'appelle à part de la provocation. »

Même sous cloche du côté de l'extrême droite. « On n'attend rien puisqu'il a d'ores et déjà dit qu'il ne ferait rien, qu'il n'annoncerait rien, affirme Julien Odoul, député Rassemblement national. Donc, on va écouter et subir le nouveau bras d'honneur au peuple français malgré la crise politique, il n'y aura aucun changement, que tout va bien. On va dans le mur en klaxonnant. »

Emmanuel Macron aura bien du mal à convaincre une opposition sans concession qui compte bien poursuivre la contestation.