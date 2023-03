Des influenceurs français soutiennent la mobilisation contre la réforme des retraites

Alors que la mobilisation continue en France, plusieurs Youtubeurs, streamers et influenceurs français ont également pris positions. Plusieurs d'entre eux ont posté sur les réseaux sociaux des messages en soutien aux grévistes et contre le recours au 49.3, utilisé par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites.

Le streamer Billy qui se nomme aussi RebeuDeter, a été parmi les premiers influenceurs à dénoncer sur Twitter le rejet des motions de censure. « Je me demande ce qu’il nous reste de démocratique dans ce pays quand on est représenté par tout un système politique qui agit toujours selon les intérêts des élites et jamais ceux du peuple » lance-t-il.

Même constat du côté de la vidéaste web et influenceuse aux 4 millions de suiveurs Léna Situations qui écrit sur Instagram, « La honte » pour commenter le rejet des motions de censure. Ou encore le vidéaste web, acteur, chanteur, scénariste et réalisateur français Freddy Gladieux qui publie « Force aux grévistes et encore plus aux métiers pénibles ».

Des influenceurs français appellent leur communauté à réagir

C'est également le cas du Youtubeur Seb aux 5 millions d’abonnés qui était pourtant en plein bouclage d’un documentaire vidéo tourné avec une équipe de scientifiques au cœur des glaciers du Kirghizistan qui subissent actuellement de plein fouet le réchauffement climatique. « C’est maintenant qu’il ne faut rien lâcher », écrit-il sur Twitter après l'annonce du rejet de la motion de censure. Interpellé ensuite par un internaute sur la légitimité de son message concernant un sujet qui ne le concernerait pas, l'influenceur réagit illico. « À croire qu’on n’a pas de darons », c’est-à-dire de parents, « qui bossent depuis l’âge de 15 piges nous aussi, et qui se sont bousillés la santé ? » rétorque-t-il.

Le Youtubeur en profite pour relayer sur ses réseaux les liens de plusieurs caisses de grève en encourageant ses suiveurs à envoyer des dons afin de soutenir la mobilisation des salariés.

L’indignation contre les violences policières lors des dernières manifestations

Le streamer français Arkunir, grand spécialiste des « ratios » sur les réseaux sociaux. Cette pratique consiste à voler la vedette d’un tweet par un autre tweet publié en commentaire. L’objectif est d’obtenir alors plus de « j’aime » que la publication originelle qui a été postée par un internaute. Et à ce petit jeu, Arkunir est devenu un maitre en battant sur son propre terrain Elon Musk le patron de Twitter en novembre dernier. Depuis lundi, le streamer français fort de sa renommée mondiale et de ses 600 000 abonnés, invite sa communauté à « relayer un maximum les vidéos » démontrant selon lui, cette envolée « des violences policières. »

Certains influenceurs hésitent à prendre position, comme le youtubeur Inoxtag, qui, après avoir supprimé un tweet critiquant la réforme a publié une série de messages ce mardi. « Je suis de votre côté et s’il faut partager des tweets ou des cagnottes pour les grévistes je le ferai », commente-t-il sur Twitter.

