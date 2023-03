Retraites: les syndicats en colère suite au «mépris» du discours d’Emmanuel Macron

À Lyon, les cheminots sont déterminés à poursuivre le mouvement «jusqu'au retrait», ce mercredi 22 mars, jour de l'intervention télévisée du président Macron, qui de son coté, s'est dit prêt à « endosser l'impopularité» pour mettre en œuvre cette réforme. © Laurent Cipriani / AP

En plus de réaffirmer ses objectifs et ne pas reculer sur sa réforme des retraites, le président français Emmanuel Macron a critiqué les syndicats lors de son interview à TF1 et France 2 mercredi 22 mars. À l’unisson, les syndicats ont réagi vivement, qualifiant ses propos de « mépris », « déni », « des mensonges » d’un président « sur la Lune ». Pour les opposants à la réforme, c’est une raison de plus pour joindre le mouvement du jeudi 23 mars.