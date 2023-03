À La Réunion, barrages et grèves contre la réforme des retraites

Reportage

La neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a été suivie sur l’île de La Réunion où les manifestants et grévistes ont organisé blocages routiers et opérations escargots pour dénoncer une réforme passée en force.

Les automobilistes qui se sont risqués à prendre la route ce matin à la Réunion ont dû s’armer de patience. Dès l’aube, une opération escargot s’est élancée de l’Est jusqu’à la Possession. Plusieurs barrages filtrants au Sud ont entrainé plusieurs heures de bouchons sur le principal axe routier de l’île.

Des centaines de manifestants : personnels des collectivités territoriales, ouvriers du BTP, professeurs ou encore dockers ont dénoncé une réforme passée aux forceps, mais aussi le mépris de la lutte, exprimé par Emmanuel Macron dans sa dernière allocution télévisée. Tous les barrages ont été levés vers 15h30, heure locale.

Fin de la grève à la centrale thermique Albioma du Gol

C’est un symbole de la contestation contre la réforme des retraites, le piquet de grève des salariés de la centrale thermique d’Albioma au Gol, à Saint-Louis, a aussi attiré les contestataires de tous horizons : professeur, éducatrice spécialisée, vendeuse en prêt à porter, sont venus grossir les rangs des camarades de l’usine. Après une participation régulière aux manifestations hebdomadaires, ces salariés étaient en effet rentrés dans une grève continue ces six derniers jours. 24h sur 24, ils se sont relayés sur le piquet de grève pour dénoncer à la fois le fond de la réforme et la forme.

Luigi, conducteur d’installation thermique à Albioma depuis une quinzaine d’années, a passé la nuit dernière sur le piquet de grève, c’est donc fatigué, mais déterminé qu’il a cuisiné ce midi le carry camarons, un plat typique réunionnais, pour l’ensemble des manifestants qui convergeaient vers le site. « On délaisse la Réunion, on nous oublie. On fait partie de la France. Vous avez vu le gouvernement qu’on a ? On va le faire tomber » déclare le salarié.

Le délégué syndical CGTR d’Albioma au Gol, Timothée Payet le rejoint « On est la voix du peuple, on vient dire qu’on est contre cette réforme-là. Elle est injuste, est-ce qu’il n’y a pas d’autres leviers financiers : l’évasion fiscale, ça représente combien par an ? » demande-t-il. La grève, qui a mobilisé 95% du personnel selon les syndicats, prendra finalement fin demain, vendredi, conformément au vote des salariés réunis en assemblée générale. Mais les syndicats restent vigilants et n’excluent pas de rejoindre les nouvelles manifestations à venir.

Vers une reprise des activités au Port

Fer de lance de la fronde sociale, les dockers du Port ont continué à manifester et ont opéré un nouveau jour de grève. Après trois jours d’opération « port mort » sans manutention des navires ni livraisons des conteneurs, on s’achemine vers une reprise de l’activité à partir de demain sauf nouveau dépôt de préavis de grève.

Mais le retard s’est accumulé, « rien que cette semaine, 5 000 conteneurs n’ont pas pu être déchargés et c’est environ le même chiffre chaque semaine de grève donc le retour à la normale va prendre dix à quinze jours, s’il n’y a pas de nouvelle mobilisation » explique Fabrice Brunetti, commandant à la capitainerie du Port. « Les terre-pleins sont saturés et les autres ports vers lesquels se redirigeaient les navires comme Maurice ou Madagascar commencent aussi à être pleins » indique encore la capitainerie sans pour autant s’inquiéter de pénuries pour le moment« mais si ça venait à durer plusieurs mois, on pourrait l’imaginer ».

« Un jeudi noir réussi » pour la CFDT

Joël Dalleau, secrétaire général de la CFDT Réunion, mobilisé sur le rond-point de Cambaie aujourd’hui, se félicite lui de l’ampleur de la mobilisation du jour. « Pour nous, c'est une réussite, la population adhère. On se rend compte que même quand les gens sont bloqués pendant une heure dans les bouchons, quand ils arrivent à notre hauteur, ils sont d’accord avec nous. Eux aussi s’opposent à la réforme et on s’en réjouit ! » détaille-t-il.

S’il n’y a plus de grève en cours dans les entreprises où la CFDT est présente, de nouveaux mouvements ne sont pas exclus à l’avenir. Et Joël Dalleau l’assure, « la loi est devant le Conseil constitutionnel, il y a encore la question du référendum d’initiative partagée, donc il y a encore de l’espoir. Comme quoi nos actions ne sont peut-être pas anodines ! Le tout c’est de tenir sur la longueur » résume ainsi l’élu réunionnais.

