France: le roi Charles III foulera-t-il le tapis rouge à Paris?

Le roi Charles III est conduit à Westminster pour les funérailles de sa mère, la reine Elizabeth II, le 19 septembre 2022. AP - Alberto Pezzali

L'Élysée tarde à dévoiler le programme du souverain britannique qui devait dîner au château de Versailles avec Emmanuel Macron et se déplacer à Bordeaux. Mais la visite royale tombe mal pour le chef de l'État français, englué dans une crise sociale et politique particulièrement aïgue et imprévisible.