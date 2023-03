France: un gendarme du GIGN tué en Guyane lors d'une opération contre l'orpaillage illégal

Un jeune gendarme français, membre de l'unité d'élite d'intervention GIGN, a perdu la vie ce samedi 25 mars en opération avec l'armée à Maripasoula, dans le parc amazonien de la Guyane, sur le site d'orpaillage de Dorlin. Il a été tué par balle dans ce territoire français d'Amérique du Sud, limitrophe du Brésil et du Suriname.

Il avait 35 ans et était père de deux enfants. Un gendarme français du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) a été tué par balle samedi lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane.

Il participait à une opération contre l'orpaillage illégal, avec l'armée française, à Maripasoula, dans le parc amazonien, sur le site de Dorlin, au centre de ce vaste territoire français situé sur le sol sud-américain.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a exprimé « sa grande émotion », saluant « le courage et la mémoire de ce sous-officier, tombé sous le feu », peut-on lire dans un communiqué à Paris.

Ce n'est pas une première. En 2012, deux militaires avaient été tués et deux gendarmes grièvement blessés par balle lors d'une opération conjointe contre des chercheurs d'or clandestins, déjà au niveau du site de Dorlin.

C'est un combat récurrent. En 2022, les autorités françaises ont mené plus de 1 000 patrouilles en forêt contre l'orpaillage illégal, et ont saisi 59 kg de mercure ainsi que 5 kg d'or, selon les chiffres de la préfecture.

Environ 10 tonnes d'or seraient extraites illégalement de Guyane chaque année par ceux qu'on appelle les « garimpeiros », les orpailleurs brésiliens illégaux en Guyane. Le problème est également environnemental.

Car pour séparer l'or du minerai, les orpailleurs clandestins utilisent précisément une grande quantité de mercure, un métal toxique qui pollue les sols et les cours d'eau, et favorise la déforestation de l'Amazonie.

La situation est rendue plus délicate encore par son caractère transfrontalier, les orpailleurs agissant de part et d'autre des fleuves Oyapock et Maroni, entre le département français, le Brésil et le Suriname.

(Avec AFP)

