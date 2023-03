REPORTAGE

Sidaction: depuis plus de 25 ans, Bernard vit avec le VIH... et des antirétroviraux

Audio 01:15

Le Sidaction est une collecte nationale pour lutter contre le sida. Philippe Lissac/Godong/Photononstop

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Vendredi 24 mars, s'est ouvert le Sidaction, une opération de collecte de fonds pour soutenir la recherche, mais aussi les associations qui font de la prévention et aident les personnes infectées par le virus du sida, en France et en Afrique subsaharienne notamment. Rencontre à Bernard, Camerounais atteint du VIH et sous antirétroviraux.