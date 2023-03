Un député du Rassemblement national sanctionné par son parti pour avoir inauguré une mosquée

Le Rassemblement national a décidé vendredi après-midi de prononcer un blâme à l'encontre de l'un de ses néo-députés, Joris Hébrard. Cet élu du Vaucluse a eu le tort d'avoir inauguré, la semaine dernière, une mosquée financée en partie par la Turquie, dans la commune du Pontet, dans le sud.

Publicité Lire la suite

La photo a été largement partagée, commentée, critiquée par les membres de Reconquête!, le parti d'Eric Zemmour! Joris Hébrard, tout sourire posant devant un immense drapeau turc en marge de l'inauguration du centre culturel et cultuel du Pontet, la toute nouvelle mosquée d'une association franco-turque. Mercredi à l'Assemblée, Marine Le Pen est interrogée sur cette initiative :

« C'est une initiative personnelle de ce député que je désapprouve... très clairement. »

Faut-il sanctionner ce député ? Visiblement un peu gênée par la question, la patronne du groupe RN tente un trait d'humour : « Vous savez, c'est un peu comme avec le fisc, il y a le droit à l'erreur, mais c'est une fois. »

Mais « ça n'a pas du tout fait rire Jordan Bardella », raconte un proche du président du parti. Après avoir entendu Joris Hébrard, le bureau exécutif dont fait partie Marine Le Pen prononce un simple blâme à l'encontre de l'élu. Et diffuse un simple communiqué pour rappeler la ligne du parti : « La lutte intransigeante contre toute forme de communautarisme et le rejet des influences étrangères. » Mais pas d'image, pas de son. Le RN tente d'enterrer au plus vite une affaire bien embarrassante.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne