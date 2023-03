France: les poids lourds de la majorité réunis autour de Macron à la recherche d'une sortie de crise

À la veille d'une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et après les violents affrontements à Sainte-Soline samedi, Emmanuel Macron réunit ce lundi à la mi-journée une partie de son gouvernement et les chefs de la majorité à l'Élysée. Le président français est à la recherche d'une sortie de crise, alors que la contestation prend de l'ampleur. L'exécutif est en panne d'idées pour calmer la colère.

Publicité Lire la suite

Tapis rouge, descente des Champs-Élysées et dîner au château de Versailles avec le roi Charles III. Voilà à quoi aurait dû ressembler la journée d'Emmanuel Macron.

Mais à la place, le chef de l'État convoque les poids lourds de son camp pour une réunion de crise. La Première ministre Élisabeth Borne, François Bayrou et Édouard Philippe seront là.

Et toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Car l'exécutif est pris de court par la colère sociale. L'interview télévisée du chef de l'État mercredi n'a pas freiné la mobilisation des opposants.

Au contraire, il y avait encore plus de monde dans la rue jeudi dernier.

Alors bien sûr, attendre un mois et la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme, comme le prévoyait le président de la République, n'est plus possible.

Son agenda est vide, tout son temps consacré à la crise.

Dos au mur, M. Macron doit revoir sa copie et trouver une nouvelle stratégie. Renouer rapidement le dialogue avec les syndicats est indispensable pour faire baisser la tension dans le pays.

Tout faire pour vite reprendre la main.

De son côté, Mme Borne se dit prête à recevoir les syndicats. La Première ministre va aussi lancer des consultations la semaine du 3 avril avec les groupes parlementaires et les partis politiques.

►Lire aussi : France : plus de 49.3 en dehors des textes financiers, espère Élisabeth Borne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne