Retraites: après les divisions, la majorité tente de recoller les morceaux avec Édouard Philippe

L'ancien Premier ministre Édouard Philippe lors du congrès de son parti Horizons au parc floral de Paris, avec des membres de la majorité présidentielle, le 25 mars 2023. AFP - ALAIN JOCARD

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un an et demi après avoir créé Horizons, Édouard Philippe a réuni son parti en congrès samedi 25 mars à Paris. L'ex-Premier ministre a rappelé son soutien à Emmanuel Macron et à la réforme des retraites. Le maire du Havre s'est affiché aux côtés des autres chefs de la majorité présidentielle. Une photo de famille destinée à dépasser les divisions internes qui ont éclaté ces dernières semaines entre Horizons et le parti du président de la République.