53e congrès de la CGT: qui va succéder à Philippe Martinez à la tête du syndicat?

Dans un contexte de mobilisation exceptionnelle contre la réforme des retraites, se tient du 27 au 31 mars, à Clermont-Ferrand (Auvergne), le 53e congrès de la Confédération générale du travail (CGT). Il va désigner le successeur de son secrétaire général, Philippe Martinez. Pour la première fois depuis la création du syndicat en 1895, une femme pourrait prendre la direction. Les adhérents vont choisir entre Marie Buisson, candidate soutenue par le sortant, et sa concurrente, Céline Verzeletti.

Marie Buisson est l’actuelle secrétaire nationale de la petite fédération de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture de la CGT. Malgré le soutien de Philippe Martinez, elle n'a toujours pas réussi à s’imposer. L'enseignante de 55 ans, fille de cadres, est une militante déterminée mais peu connue du grand public.

Cette candidate, qui souhaite une meilleure prise en charge des questions environnementales et d’égalité homme-femme, ne fait pas l’unanimité au sein de la CGT. Ces opposants lui reprochent sa discrétion et surtout de ne pas avoir mené de luttes emblématiques.

On lui reproche aussi d’avoir représenté la CGT au sein du collectif « Plus jamais ça » qui réunit des syndicats, des ONG comme Greenpeace et des associations, sur des questions environnementales. Plusieurs grosses fédérations industrielles ne se retrouvent pas dans les orientations de ce collectif, notamment sur la sortie du nucléaire, susceptible de menacer des milliers d’emplois.

Duel féminin

Marie Buisson aura face à elle une femme qui a la culture de la contestation. Il s’agit de Céline Verzeletti. Ses deux parents étaient militants communistes et adhérents de la CGT. Autre avantage, et non des moindres : cette habituée des plateaux télé a le soutien des plus grosses fédérations de la centrale, dont les cheminots, l’énergie et la santé.

Cette ancienne surveillante de prison, âgée de 54 ans, dirige actuellement la fédération de la fonction publique. Elle a déclaré qu’elle souhaitait changer les modes de fonctionnement au sein de la CGT, pour que le secrétaire général n'ait pas autant de pouvoirs. Pour bon nombre d’adhérents, Céline Verzeletti permettrait un meilleur rassemblement au sein de la CGT.

Vers un nouveau mode de gouvernance au sein de la CGT

Peu importe celle qui l'emportera, les défis qui attendent la nouvelle patronne de la CGT sont nombreux. La centrale, en perte de vitesse dans les élections professionnelles, a cédé à la CFDT (Confédération française démocratique du travail) sa place de premier syndicat de France. Et ce n’est pas une surprise si la CFDT est aujourd’hui à la tête du mouvement social contre la réforme des retraites en France.

Lors de ce congrès, qui va durer près d’une semaine, les fédérations de la CGT veulent également poser la question du fonctionnement de la direction de la centrale, et notamment de sa dimension démocratique ou non. Le mode de gouvernance très solitaire de Philippe Martinez a souvent été critiqué au sein de la CGT. Et pour certains, il est temps de la jouer collectif.

