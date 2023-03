France: le site internet de l'Assemblée victime d'une attaque de pirates pro-russes

Impossible de suivre les débats parlementaires de l'Assemblée nationale française depuis son site internet, victime d'une attaque informatique ce lundi 27 mars. Il était inaccessible. Des pirates pro-russes ont revendiqué l'opération.

« Le site de l'Assemblée nationale est actuellement en maintenance », pouvait-on encore lire ce lundi après-midi, victime d'une attaque informatique par déni de service. En clair, il a été victime d'une inondation de requêtes jusqu'à le faire plier.

Une opération revendiquée : le groupe de pirates informatiques pro-russe NoName s'en est vanté avec un message publié sur sa chaine de l'application Telegram. Une riposte au soutien français à l'Ukraine.

En activité depuis un peu plus d'un an, ce groupe a, par le passé, mené des attaques similaires à l'encontre de sites ukrainiens, américains et européens ; des sites d'agences gouvernementales, de médias ou encore d'entreprises.

Quant à la France, elle est régulièrement prise pour cible par les quelques dizaines de groupes russes similaires en activité. Pas plus tard que la semaine dernière, le site d'aéroports de Paris avait été, lui aussi, bloqué.

