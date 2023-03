Assises du journalisme: une large majorité de Français plébiscite toujours l'information

Les 16e assises internationales du journalisme se tiennent cette semaine à Tours, du 27 mars au 1er avril. À cette occasion, RFI est partenaire d'une étude réalisée par Viavoice, sur un échantillon grand public de 1 001 personnes représentatives de la population âgée de plus de 18 ans. Ce sondage qui s'intéresse plus particulièrement au goût pour l'information.

Publicité Lire la suite

Le premier enseignement de cette étude, c’est que 84% des personnes interrogées pensent que le journalisme est un métier et une institution utiles. Mais c'est un chiffre en baisse de six points. Il s’agit du plus faible score depuis le lancement de ce baromètre.

Sept Français sur 10 s'informent au moins une fois par jour. Leur intérêt premier, c'est l'information nationale, notamment les questions de société, de santé et les faits divers, devant l'urgence climatique ou l'économie. Réalisée au mois de mars, en plein débat sur la réforme des retraites, l'étude indique que ce qui est souhaité, c'est une information utile, claire et vérifiée.

Donner des clés pour se forger une opinion

Les Français ne souhaitent pas qu'elle aille dans leur sens, ou à l'encontre de ce qu'ils pensent, mais qu'elle leur donne les clefs pour se forger leur propre opinion. Enfin, les personnes interrogées regrettent que l'information soit parfois trop rapidement relayée, qu'elle se répète et qu'elle soit trop anxiogène.

Mais il est difficile parfois pour les journalistes et les médias d'être légers, dans un contexte marqué par la crise sanitaire, le changement climatique ou la guerre en Ukraine.

► À écouter aussi : TÉMOINS D'ACTU - Dans les coulisses d'une matinale de RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne