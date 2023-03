Covid-19: la France va lever l'obligation de vaccination des soignants

Imposée en pleine crise sanitaire, l'obligation vaccinale contre le Covid-19 va être levée pour les soignants et les autres professionnels concernés en France. Le gouvernement a promis ce jeudi 30 mars de suivre la recommandation en ce sens de la Haute Autorité de santé (HAS).

Publicité Lire la suite

La France s'apprête à rejoindre les nombreux autres pays qui sont revenus sur l'obligation vaccinale contre le Covid-19, comme l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis et l'Australie. D'autres comme la Suède, la Suisse, l'Espagne et le Portugal, n'ont, eux, jamais eu recours à cette obligation.

En vigueur depuis 18 mois, l'obligation de vaccination contre le Covid touche à sa fin. La HAS a, en effet, revu sa doctrine et suggère désormais que l'injection « soit fortement recommandée » pour les professionnels concernés. Le changement de pied est justifié par une dynamique épidémique plus favorable. « Le nombre de nouveaux cas a nettement diminué », tandis que sont apparus « de nouveaux variants dont la virulence est moins importante », a expliqué l'infectiologue Elisabeth Bouvet lors d'une conférence de presse. Dans ce contexte, et avec « plus de 95% des professionnels de santé » qui ont reçu au moins deux injections, l'obligation « ne s'impose plus d'un point de vue scientifique et médical », a-t-elle ajouté.

Le ministre de la Santé, François Braun, s'est engagé à suivre « rapidement » cet avis. Le gouvernement français avait opté pour la contrainte à la fin de l'été 2021. Dans la foulée du « pass sanitaire » censé doper la vaccination de la population, l'obligation de se vacciner a été requise auprès de 2,7 millions de personnes : soignants, mais aussi personnels des hôpitaux et des maisons de retraite, ambulanciers, aides à domicile ou encore pompiers.

Comme je m’y étais engagé devant le Parlement, et comme la loi le prévoit, je suivrai l’avis scientifique de la HAS. À l’issue de concertations avec les représentants des professionnels de santé, un décret sera pris pour faire évoluer l’obligation vaccinale des soignants. — François Braun (@FrcsBraun) March 30, 2023

Un phénomène minoritaire, selon le gouvernement

Faute d'attester d'un schéma vaccinal complet (deux, puis trois doses), quelques milliers ont depuis été suspendus, sans rémunération. « Un phénomène très minoritaire, voire marginal » pour le ministère, qui estime la proportion d'agents hospitaliers encore concernés « autour de 0,3% ». Même proportion infime du côté des libéraux, où l'Assurance maladie dénombrait moins de 2 000 soignants suspendus mi-mars.

La question de leur réintégration est cependant devenue un cheval de bataille politique, notamment pour le Rassemblement national (RN, extrême droite) et La France insoumise (LFI, extrême gauche).

(Avec AFP)

► À lire aussi : Le Covid-19 bientôt considéré comme la grippe saisonnière

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne