Emmanuel Macron dévoile son «plan Eau» face au changement climatique

Le président français a présenté ce jeudi 30 mars les grandes lignes d'un plan visant à améliorer d'ici à 2030 la gestion de l'eau dans l'Hexagone face au changement climatique et aux risques de sécheresse.

Le « plan Eau », présenté par Emmanuel Macron à Savines-Le-Lac, près du barrage du lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes), vise à anticiper une possible sécheresse dès cet été et à mettre en place une « planification » de l'eau à l'horizon 2030. « Il y a une contestation, mais cela ne veut pas dire que tout doit s'arrêter », a déclaré à la presse le président de la République peu après son arrivée en hélicoptère, soucieux de passer à autre chose que l'électrique dossier des retraites tout en répondant aux préoccupations des Français.

« 10% d'économies d'eau dans tous les secteurs »

Pour prévenir de nouvelles pénuries d'eau durant l'été, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'ici à mai d'un « écowatt » de l'eau pour mesurer la consommation par rapport aux ressources disponibles, ainsi qu'un plan de sobriété par secteur économique (agriculture, industrie, etc.).

« Il n'est pas impossible qu'on ait à nouveau des situations de grand stress cet été », a-t-il cependant averti, en rappelant qu'une dizaine de départements étaient déjà en alerte renforcée. C'est notamment dû à un été 2022 caniculaire marqué par de multiples feux de forêt et l'hiver le plus sec depuis 1959. 80% des nappes phréatiques du pays sont actuellement à un niveau bas ou très bas, contre 50% avant la sécheresse de 2022, a souligné le chef de l'État.

À l'horizon 2030, Emmanuel Macron a fixé l'objectif de « faire 10% d'économies d'eau dans tous les secteurs » et énuméré les cinq axes de cette politique de l'eau : accélérer la sobriété, lutter contre les fuites et moderniser les réseaux, investir massivement dans la réutilisation des eaux usées, accompagner la transformation agricole et généraliser une tarification « progressive et responsabilisante ». « Les premiers mètres cubes sont facturés à un prix modeste, proche du prix coûtant, ça correspond à l'eau dont nous avons tous besoin. Au-delà d'un certain niveau, le prix sera plus élevé, c'est normal pour les consommations de confort », a-t-il expliqué.

Une question de l'eau marquée par des affrontements autour de retenues d'eau

Dans le décor du plus grand réservoir d'eau douce d'Europe de l'Ouest, Emmanuel Macron a défendu la mise en place de bassines, qui pompent pendant l'hiver l'eau des nappes phréatiques, afin que les agriculteurs puissent arroser leurs cultures l'été. « La règle est claire : il ne s'agit pas de privatiser l'eau », a déclaré Emmanuel Macron, quatre jours après un rassemblement écologiste à Sainte-Soline contre ces bassins de rétention d'eau, où de violents heurts avec les forces de l'ordre ont laissé deux manifestants dans le coma.

« Les nouvelles retenues devront être inscrites dans des projets de territoire concertés » et « conditionnées à des changements de pratique significatifs et individualisés, notamment des économies d'eau, la réduction des pesticides, des schémas de transition agricole », a encore assuré le chef de l'État, ajoutant à propos de Sainte-Soline : « C'est exactement dans cette logique que les agriculteurs de tout le bassin se sont engagés. » « Il est évident qu'on aura des territoires où il va falloir s'orienter vers d'autres schémas de culture », a encore relevé Emmanuel Macron en promettant que « toutes les nouvelles installations agricoles seront adaptées au climat de demain ».

Dans un autre secteur très consommateur, le président a annoncé un programme d'investissements pour adapter les centrales nucléaires, troisièmes consommatrices d'eau en France (12%), pour leurs systèmes de refroidissement.

Sur la réutilisation des eaux usées, le président de la République a souhaité passer de 1% d'eau retraitée à 10% d'ici à 2030, alors que la France reste à la traîne dans ce domaine par rapport à ses voisins.

Une diminution de 10 à 40% de la ressource en eau en France

Cette stratégie de gestion de l'eau devait initialement être présentée par la Première ministre Élisabeth Borne. Mais le président, qui a fait de l'écologie, l'école et la santé ses prochaines priorités pour tenter de sortir de la crise des retraites, lui a finalement volé la vedette avec un déplacement annoncé au dernier moment.

Les experts climat anticipent une diminution de 10% à 40% de la ressource en eau, jusqu'ici abondante dans le climat tempéré de la France, dans les prochaines décennies.

(Avec agences)

