Sécheresse en France: un «plan eau» très attendu, en pleine contestation de la réforme des retraites

Emmanuel Macron se rend, ce jeudi 30 mars, dans les Hautes-Alpes (sud-est de la France). À Savines-le-Lac, sur les rives du lac artificiel de Serre-Ponçon, le chef de l’État va présenter à la mi-journée son très attendu « plan eau » annoncé après un été 2022 caniculaire marqué par les sécheresses et un hiver sec qui a vidé les nappes phréatiques. En pleine contestation contre la réforme des retraites, le président français effectue sa première sortie hors de Paris depuis deux mois. Mais le déplacement d’Emmanuel Macron sera express et sans contact a priori avec la population.

Un discours et puis s’en va. Pour son retour sur le terrain, Emmanuel Macron ne devrait pas croiser de Français sur son chemin. Pas de bain de foule ni d’échanges prévus par l’Elysée. Prudence extrême dans l’entourage du chef de l’État où l’on craint une confrontation directe avec les opposants à la réforme des retraites. Son déplacement a d’ailleurs été annoncé au dernier moment.

Réduire le gaspillage

Face au lac de Serre-Ponçon, la plus grande réserve d’eau douce d’Europe de l’ouest, le chef de l’État veut donner une autre image. Celle d’un président encore capable d’ouvrir d’autres chantiers, autrement dit que son quinquennat n’est pas à l’arrêt et qu’il reste dans l’action pour l’écologie, un sujet populaire.

Après plusieurs reports, c’est finalement Emmanuel Macron qui récupère ce « plan eau » avec au programme une série de mesures pour réduire le gaspillage, fluidifier les rapports entre les élus qui chapeautent la gestion de l’eau ou bien encore éviter la surconsommation dans l’agriculture. Un vrai sujet de tensions comme l’ont montré les affrontements le week-end dernier entre gendarmes et manifestants opposés à la méga-bassine de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.

Pas sûr que le président soit audible

Un plan qui avait été annoncé pour fin janvier 2023 et maintes fois reporté, mais pas sûr que le président soit audible dans le contexte actuel. Pour La France insoumise (LFI), on n'a qu'une seule attente : le retrait du texte sur les retraites. « Le déplacement qu'on attend de sa part, c'est un déplacement de discours, si je puis dire, de position, dit Alexis Corbière. Mais le fond du problème, je dirais, n'est pas qu’il se déplace ou pas, le fond du problème c'est accepte-t-il qu'il puisse reculer dans un projet qui lève tout le pays contre lui. »

Du côté du Rassemblement national, on estime que ce déplacement va attiser la colère. « Je pense qu'il va être rattrapé par l'actualité, nécessairement, lancele député Philippe Schreck. Et il va être rattrapé par, encore une fois, cette conjugaison, ce carrefour des colères et de la rage que nous ressentons. Et l'eau qui est une restriction de plus, une privation de plus pour les Français, ne fait qu'ajouter à cette colère. »

Tourner la page

Mais, pour la majorité, il faut tourner la page. Sylvain Maillard, député Renaissance : « C'est toujours bien quand le président de la République va sur le terrain. Je pense que les Français ont envie de voir et parfois de poser des questions aussi au président de la République ». Sauf que le chef de l'État n'a donc pas prévu d'aller à la rencontre des Français : l'Élysée annonce seulement un discours en présence de deux autres ministres.

À Chartres, la difficile traque des fuites d'eau potable Des annonces présidentielles sont attendues notamment pour lutter contre les fuites dans le réseau d'eau potable, écrit notre envoyée spéciale à Chartres, Lucile Gimberg. Chaque année, près d'un milliard de mètres cube sont perdus en France, notamment à cause du mauvais état des canalisations. C'est un litre sur cinq et l'équivalent de la consommation annuelle de 18 millions de Français. Les fuites d'eau potable sont un défi pour les communes. Des points rouges sur l'écran de Jean Bouazdi. Autant de fuites possibles sur le réseau potable de Chartres. 150 capteurs acoustiques ont été posés sur les canalisations de l'agglomération et, pendant la nuit, ils enregistrent les bruits d'eau anormaux : « Un léger sifflement, donc c'est qu'il y a quelque chose... » Ce léger sifflement a été détecté au début de la rue du 17-Août. Le technicien part inspecter sur place. En plaquant cet appareil en forme de cloche sur la chaussée, il écoute ce qui se passe à un mètre sous terre : « Sur le cadran, si vous voulez, il y a des petits VUmètres. À partir de 20, 25 décibels, je commence à m'inquiéter un peu ». Rien de grave pour cette fois, mais le système a fait ses preuves. La ville a réduit ses pertes d'eau à 10% en quelques années. Chasser les fuites et réparer, c'est plus difficile pour les communes rurales. Et rénover les canalisations leur est presque impossible. Alain Bellamy, maire du village de Clévilliers, situé à 16 km de Chartres : « Le renouvellement des canalisations anciennes est plus facile à amortir en zone urbaine parce que vous avez beaucoup plus d'abonnés qui sont raccordés sur cette canalisation. En milieu rural, certains secteurs, vous avez une canalisation de 4 km qui va alimenter 3, 4 fermes, c'est quasiment infaisable ». Canalisations vétustes, sols fragiles... certaines communes perdent aujourd'hui jusqu'à 60% de l'eau qui transite par leur réseau.

