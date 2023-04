Attentat de la rue Copernic: un procès compliqué par le temps et l'absence du seul accusé

Le 3 octobre 1980, un attentant à la bombe visant la synagogue de la rue Copernic à Paris faisait quatre morts et des dizaines de blessés. Près de 43 ans plus tard, le procès s’est enfin ouvert ce lundi 3 avril devant la cour d’assises spéciale de Paris, mais sans le seul accusé, Hassan Diab.

En ce début d’audience, tous les regards se tournent d’abord vers le box vide. Hassan Diab, un professeur de sociologie libano-canadien qui a toujours clamé son innocence, est resté au Canada où il a repris sa vie après avoir passé trois ans en détention provisoire en France. Il est resté là-bas « par lâcheté », fustige d’emblée l’avocat général. « Au-delà du manque de confiance, c’est une grande infamie faite à la juridiction et à ce dossier, alors que nous attendons depuis 43 ans et qu’Hassan Diab n’est pas démuni face à la justice, il a au contraire montré au fil des années qu’il en connaît toutes les arcanes », déplore le magistrat.

Ce ton incisif fait bondir la défense. « Je regrette l’attaque immédiate de l’avocat général qui veut d’emblée dépeindre Hassan Diab sous le jour le plus péjoratif », rétorque Me Bourdon. L’avocat souligne que « si la justice doit ce procès aux victimes », l’absence de son client est « parfaitement compréhensible ». Hassan Diab « a répondu à toutes les convocations [...]. Mais quel humain qui professe son innocence et sait que les aléas judiciaires font qu’il pourrait être condamné à perpétuité ferait autrement », interroge le conseil. Le choix d’Hassan Diab est donc « humainement respectable et en aucun cas la signature d’une lâcheté », conclut-il.

Vient ensuite le moment d’appeler les personnes censées être entendues. Et l'on touche déjà là à la difficulté majeure à laquelle la cour va devoir faire face durant ce procès : l’âge canonique du dossier. Car à mesure que le greffier égrène les identités, force est de constater que près de la moitié des parties civiles, experts et témoins sont décédés ou plus en état de comparaître.

« C'est bien que le procès ait lieu [...]. 43 ans après, ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir lieu, mais il a lieu aujourd'hui et on va voir ce que ça donne », réagit auprès de la presse Corinne Adler, l'une des rares parties civiles présentes à l'audience. Adolescente, elle célébrait sa bar-mitzvah dans la synagogue de la rue Copernic, dans le XVIe arrondissement de Paris, quand une bombe posée sur une moto a explosé à l'extérieur, tuant quatre personnes.

Les premiers témoins

L'enquête avait attribué l'attentat – non revendiqué – au Front populaire de libération de la Palestine-Opérations spéciales (FPLP-OS), un groupe dissident du FPLP. Premier témoin entendu au procès, un enquêteur de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) est revenu dans l'après-midi sur l'« ère révolue » de ce mouvement pro-palestinien et marxiste-léniniste, qui avait « popularisé » au début des années 1970 les détournements d'avions.

Pour cet enquêteur, entendu anonymement par visioconférence, on retrouve dans l'attentat de la rue Copernic la « patte » du FPLP-OS, qui ne revendiquait pas ses actions terroristes et qui est accusé d'être derrière plusieurs attentats à la bombe dans les années 1980 contre des cibles juives. Auditionné à sa suite, un ancien journaliste syrien, se présentant comme un connaisseur du monde arabe, n'est pas du même avis et impute, lui, l'attentat de la rue Copernic au groupe « Abou Nidal », une branche dissidente de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). L'avocat général s'agace, met en cause la « légitimité » de ce témoin qui n'a pas été « en contact avec les enquêteurs judiciaires ou des membres du FPLP » mais qui « assène à cette barre que le FPLP ne s'attaque pas aux juifs ».

L'audience sera ce mardi consacrée à la scène de crime, avant d'aborder les différents éléments à charge et à décharge contre Hassan Diab. Verdict attendu le 21 avril.

(Avec AFP)

