France: Élisabeth Borne et les syndicats, un rendez-vous pour rien?

Au palais Bourbon, la gauche tente de rester soudée

L'union de la gauche et des écologistes tente de maintenir la pression sur l'exécutif. La Nupes a multiplié les initiatives ce mardi, mais sans parvenir à dissimuler certaines dissensions.

« On a été plutôt solides et convaincants », confiait le patron des députés socialistes, Boris Vallaud, après l'audition de la délégation Nupes par le Conseil constitutionnel.

La délégation s'est démenée pour convaincre les « sages » de censurer la réforme des retraites. Un effort collectif dont se félicite Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée.

« On est déterminés, on est constants et on est totalement conscients que comme pour le front syndical, l'unité politique contre la réforme des retraites, c'est la clé de la victoire », a-t-elle dit.

Sauf que cette unité a montré ses fissures, ce mardi. Écologistes, socialistes et insoumis ont ainsi séché le rendez-vous donné par les communistes pour déposer à l'Élysée une lettre demandant à Emmanuel Macron de retirer la réforme.

Cela n'a pas plu au chef de file des députés PCF, André Chassaigne. « Je ne suis pas déçu, je regrette, lance-t-il. Est-ce qu'il y a eu des considérations que je qualifierai de métaphysiques qui ont fait qu'ils ont changé d'avis ? Peut-être. »

La cause, ce sont surtout les critiques répétées du leader communiste Fabien Roussel sur la stratégie de la Nupes, trop fermée selon lui. Et si le député insoumis Hadrien Clouet préfère en rire – « c'est une super journée, vous avez la Nupe à chaque coin de Paris, c'est formidable ! » –, les sourires sont crispés.

Une bonne partie des députés communistes boycotteront ainsi le séminaire de la Nupes organisé ce mercredi soir. Une réunion destinée justement à parler stratégie et avenir de l'alliance.