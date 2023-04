France: la stratégie d'attente du gouvernement sur la réforme des retraites

Élisabeth Borne, flanqué des ministres du Travail, Olivier Dussopt, et de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guérini, à droite. Hôtel de Matignon, Paris, ce mercredi 5 avril 2023.

Sans surprise, la rencontre entre Élisabeth Borne et l'intersyndicale, ce mercredi 5 avril, n'a pas permis de débloquer la situation. La Première ministre française refuse de retirer la réforme des retraites, et les syndicats continuent leur mobilisation. Le rapport de force continue, en attendant l'avis du Conseil constitutionnel.

A posteriori, dans la majorité, on relativise l'enjeu de la rencontre entre la Première ministre et l'intersyndicale. Il n'y avait pas grand-chose à en attendre, du coup, on ne peut pas vraiment parler d'échec.

Un député se réjouit presque en expliquant que « ça aurait pu être pire ». La rencontre a le mérite d'avoir eu lieu, même si chacun est resté sur ses positions, et elle n'avait pas vraiment d'autre ambition que celle de l'affichage d'une main tendue.

Car le temps est suspendu jusqu'au 14 avril, date à laquelle le Conseil constitutionnel va rendre sa décision sur la réforme des retraites. C'est l'échéance que tout le monde attend et avant laquelle ni le gouvernement, ni les syndicats n'ont intérêt à bouger, chacun espérant que les « sages » amèneront de l'eau à son moulin.

Un délai qui permet au gouvernement d'observer « l'évolution de la grogne sociale », « si ça se calme et que le Conseil constitutionnel valide le texte, on passe à l'étape d'après », explique un ministre.

Une stratégie d'attente, de « pourrissement », disent les syndicats, qui veulent maintenir le rapport de force dans la rue, avec une nouvelle journée de mobilisation dont l'ampleur sera déterminante pour la suite.

Une intersyndicale qui tient bon Ce jeudi 6 avril a donc lieu la onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Quelque 11 500 policiers seront déployés sur tout le territoire. Suite à l'échec de la réunion de mercredi à Matignon, entre la Première ministre Élisabeth Borne et l'intersyndicale, la colère monte et le gouvernement anticipe des débordements dans les cortèges. Ce onzième jour de manifestation prend une nouvelle tournure. Face à la situation de blocage, dû à l'échec de la réunion, il n'y a plus d'espoir de sortie du conflit. Depuis le début du mouvement, l'intersyndicale capitalise sur le refus des Français et cette dernière ne faiblit pas. Elle appelle de nouveau les citoyens à descendre en masse dans la rue pour exprimer encore plus fortement leur désaccord. Si le gouvernement mise sur l'essoufflement des manifestants et sur la division de l'intersyndicale, pour l'heure, cette dernière tient bon. Les leaders des huit organisations syndicales continuent à parler d'une même voix. Pour Laurent Berger de la CFDT, la crise sociale se transforme en crise démocratique. Quant à Sophie Binet de la CGT, elle déclare avoir trouvé un gouvernement obtus et radicalisé. Tous dénoncent un dialogue de sourd et continuent de mobiliser avec l'espoir de rejouer 2006, quand le gouvernement avait retiré la loi CPE un mois après l'avoir fait passer par un 49.3. Service économie, Patricia Lecompte

