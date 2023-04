France: «trois décennies de divagation énergétique», selon la commission d'enquête

La France a accumulé, au cours des trois dernières décennies, « un retard considérable en termes de souveraineté énergétique ». C'est la conclusion sans concession d'une commission d'enquête parlementaire qui a travaillé dans un contexte propice aux critiques.

Les 88 personnes auditionnées, dont deux anciens présidents de la République, ont été entendues au cours d'un hiver où les autorités ont craint des pénuries en raison des retombées de la guerre en Ukraine et surtout de la chute de la production de l'électricité nucléaire et hydraulique.

Les rapporteurs se sont notamment appesantis sur les raisons, selon eux, des déboires du parc nucléaire et le retard pris dans le développement des énergies renouvelables. Ils pointent du doigt un manque d'anticipation et « l'illusion donnée » aux dirigeants d'une surcapacité de production électrique, sans prendre en compte les besoins liés à la transition écologique.

La commission d'enquête regrette les effets délétères de la guérilla fratricide entre EDF et Areva et l'explosion de la dette d'EDF, la décision « précipitée » de la construction de l'EPR – toujours pas achevé – sans l'inscrire dans un plan industriel global, et le manque d'anticipation de la maintenance et du renouvellement du parc nucléaire.

François Hollande dans le viseur

Mais les attaques de ce rapport, co-signé par deux députés Les Républicains et Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, sont avant tout dirigées vers l'ancien président François Hollande.

Au cours de son quinquennat, entre 2012 et 2017 (pendant lequel Emmanuel Macron a officié en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'Économie), il est accusé d'avoir « lourdement aggravé la situation », en programmant une réduction de la part du nucléaire à 50% du mix électrique, contre près de 70% avant la crise de 2022. Un plan qui prévoyait la fermeture de plusieurs centrales et a conduit à l'arrêt effectif de celle de Fessenheim.

Au-delà des critiques, dans ce rapport, 30 propositions ont été formulées pour les 30 prochaines années. Les auteurs suggèrent de doter la France d'une « loi de programmation énergie climat sur 30 ans avec des objectifs climatiques, énergétiques et industriels ». Souhait formulé également de voir RTE, le distributeur de l'électricité en France : faire évoluer son critère de sécurité d'approvisionnement.

Le nucléaire à l'honneur

Les propositions font surtout la part belle au nucléaire – la moitié d'entre elles y sont consacrées –, et viennent en appui de la relance de l'atome promue par l'exécutif depuis l'an dernier. Soutien également apporté au projet de réorganisation controversée de la sûreté nucléaire.

Une députée écologiste, membre de la commission, critique d'ailleurs un rapport qui donne « l'impression de servir a posteriori de caution à la politique énergétique menée par Emmanuel Macron ».

Et puisque la commission enquêtait sur la perte de souveraineté, les rapporteurs demandent une plus grande transparence de la part d'EDF sur ses approvisionnements en uranium.

Se dispenser de certaines règles européennes

Les rapporteurs proposent aussi, en attendant une réforme du marché européen de l'électricité, de suspendre sans délai l'ARENH (pour Accès régulé à l'énergie nucléaire historique), le mécanisme qui oblige EDF à vendre de l'électricité nucléaire à un prix fixé par les pouvoirs publics à ses concurrents. Avec la hausse des prix de gros, l'an dernier, l'ARENH a contribué à creuser le déficit d'EDF.

Ce n'est pas le seul dispositif lié à la politique européenne qui est remis en cause. La proposition 9 demande le maintien des concessions hydroélectriques dans le domaine public pour éviter toute mise en concurrence, et ce, en claire contradiction avec les règles de Bruxelles.

Pour le reste, le rapport invite, entre autres, à accroître l'ambition du plan de sobriété lancé cet hiver, lancer dès que possible les appels d'offre pour 50 parcs éoliens en mer ou encore procéder à un nouvel inventaire minier sur le sol français et accélérer la création de filières de transformation et de recyclage des terres rares.

