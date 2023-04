Procès de l'attentat de la rue Copernic: la parole au juge Marc Trévidic

Le procès de l'attentat à la moto piégée de la rue Copernic, qui avait fait quatre morts et des dizaines de blessés le 3 octobre 1980, se poursuit, en l'absence du seul accusé, le Libano-Canadien Hassan Diab, qui clame son innocence depuis Ottawa. Ce vendredi 7 avril, la cour a notamment entendu Marc Trévidic, le juge d'instruction à l'origine de la demande d'extradition et de la mise en examen d'Hassan Diab dans ce dossier.

À la cour d'assises spéciale de Paris, Laura Martel

Quand Marc Trévidic reprend l'instruction en mai 2007, « ça s'annonce plutôt mal » : « Le dossier est juridiquement compliqué » et « sur l'aspect matériel, c'est pire » dit-il ; les scellés ont accidentellement brûlé, même si quelques éléments, comme la fiche d'hôtel de l'homme qui a acheté la moto, sont exhumés.

Le juge dispose surtout d'une note de 1999, des renseignements français, dont la « conviction » est qu'« Hassan Diab est le poseur de bombe ». « Mais le renseignement n'est pas une preuve », souligne le magistrat, qui relance les investigations.

Malgré quelques éléments glanés dans des procédures judiciaires allemandes et italiennes, les impasses se multiplient. Marc Trévidic se rend au Liban, mais la coopération tourne court. Il va aux États-Unis entendre l'ex-femme d'Hassan Diab, elle reste mutique. Au Canada, Hassan Diab lui-même refuse de s'expliquer.

Toutefois, il y a sa ressemblance avec le portrait-robot du poseur de bombe, son passeport, aux visas compatibles avec l'attaque, retrouvé entre les mains d'un homme qui s'avère être le neveu de Salim Abou Salem, chef de la branche dissidente du FPLP à laquelle l'attentat est attribué, ou ces expertises qui trouvent l'écriture d'Hassan Diab « compatibles » avec la note d'hôtel. En 2008, le juge lance donc un mandat d'arrêt international et une demande d'extradition.

Marc Trévidic se défend d'avoir enquêté à charge contre Hassan Diab. « Un juge d'instruction ne devrait pas employer un tel terme, mais franchement, moi, je voulais "me faire" Salim Abou Salem, car c'est le chef du groupe terroriste et, pour moi, il est responsable de ce qu'il s'est passé à Copernic et ailleurs », confie le magistrat. « Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme ça, il n'est ni le premier ni le dernier à passer entre les gouttes. »

Cet homme, s'il est encore vivant, serait toujours au Liban, mais « intouchable », conclut-il.

