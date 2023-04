Réforme des retraites en France: une douzième journée d'action annoncée pour le 13 avril

Les patrons des TPE opposés à la réforme des retraites

Plus de six dirigeants sur dix de très petites entreprises (TPE) voient d'un mauvais oeil la réforme des retraites du gouvernement et se méfient de ses actions économiques, dans un contexte de pessimisme élevé, selon un sondage Fiducial-Ifop publié jeudi.

Réalisée auprès d'un millier de patrons d'entreprises de moins de vingt salariés, cette enquête a été dévoilée au terme d'une onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, au lendemain d'une rencontre ayant tourné court entre la Première ministre Elisabeth Borne et l'intersyndicale.

Cette réforme n'est pas seulement contestée dans la rue: 62% des dirigeants de TPE n'y sont pas favorables, dont 43% « pas du tout », alors que 36% s'y disent favorables, dont 10% qui la soutiennent fortement. « Ces scores sont particulièrement proches de la mesure réalisée sur l'ensemble des Français mi-mars », souligne l'enquête Fiducial-Ifop (68% pas favorables et 32% favorables).

Ils considèrent que l'âge moyen idéal de départ à la retraite est de 62,4 ans, alors que le gouvernement a prévu de le porter de 62 à 64 ans, une mesure qui cristallise la colère. Le départ est espéré plus tôt encore dans les secteurs à plus grande pénibilité (un peu plus de 61 ans), mais au-delà de 64 ans dans celui des services aux entreprises.

(AFP)