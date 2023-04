France: création d'un nouveau syndicat étudiant issu de scissions de l'Unef

Le syndicat étudiant L'Alternative, rejoint par une partie des sections locales de l'Unef et des membres de sa direction nationale, a annoncé cette semaine la création d'une nouvelle organisation, l'Union étudiante.

« Dix-sept sections locales de l'Unef et huit membres de la direction nationale ont décidé de quitter l'organisation et de s'allier avec l'Alternative pour créer un nouveau syndicat étudiant: l'Union étudiante. Après plusieurs années de division dans le mouvement étudiant, c'est une véritable réunification du syndicalisme étudiant qui s'opère », a indiqué L'Alternative dans un communiqué.

L'Unef a réagi dans un communiqué intitulé « l'Unef n'est pas à vendre, elle appartient aux étudiants! », estimant que « plus que la nécessaire réunification du mouvement étudiant, c'est le rôle même du syndicalisme qui est questionné par la création d'une nouvelle organisation étudiante ». « Le droit au désaccord, pierre angulaire de l'organisation de nos débats, ne doit pas disparaitre au profit de la volonté d'hégémonie d'un seul groupe », a poursuivi l'Unef.

Selon Eléonore Schmitt, jusqu'ici porte-parole de L'Alternative, syndicat lui-même issu d'une scission de l'Unef en 2019, le nouveau syndicat sera présent dans quelque « 51 établissements » contre « une trentaine ou une quarantaine » actuellement pour L'Alternative. « Les sections de l'Unef qui nous rejoignent », soit « 17 pour le moment sur une quarantaine », représentent « quasiment la moitié de l'organisation », a-t-elle ajouté.

La création de l'Union étudiante doit être officiellement entérinée lors d'un congrès les 22 et 23 avril. Elle fait suite à une « crise interne » au sein de l'Unef qui durait depuis octobre, avec des membres qui « ont subi des pressions et des violences de la part de la présidence », selon Eléonore Schmitt.

« On part dans un contexte de crise démocratique au sein de l'Unef, de climat de violences, et dans une volonté de recomposer le mouvement étudiant, de l'unifier davantage », a confirmé à l'AFP Hugo Jean, ancien membre du bureau national de l'Unef, qui rejoint le nouveau syndicat. « Nos objectifs sont simples: amplifier la mobilisation pour obtenir le retrait de la réforme des retraites, et mettre un coup d'arrêt aux politiques néo-libérales de Macron », a résumé Karel Talali, nouveau membre lui aussi issu de la direction de l'Unef.

Le but de cette création d'organisation, c'est la réunification du mouvement étudiant, du syndicalisme étudiant, dans une seule et même maison. Karel Talali, étudiant en droit et sciences politiques, un des dirigeants démissionnaire de l'Unef justifie la création de ce nouveau syndicat Laurence Théault

(avec AFP)

