Pénurie de médicaments en France: les angles morts de la commission d'enquête sénatoriale

En France, la pénurie de médicaments dans les pharmacies est de plus en plus importante (image d'illustration).

En France, face à la pénurie de certains médicaments, comme le paracétamol ou l’amoxicilline, le Sénat a constitué début février 2023 une commission d'enquête pour comprendre l'origine des difficultés d'accès aux traitements.

Cette semaine, les cofondateurs de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament (OTMeds) étaient auditionnés, mais les sénateurs sont restés sourds à plusieurs de leurs préoccupations principales, invoquant des logiques économiques. C'est un combat que l'OTMeds mène depuis longtemps : sortir la santé d'un modèle économique basé sur l'offre et la demande, et exiger des détails sur les prix réels des traitements.

« Logique qu'on puisse avoir des informations »

Mais lorsque Jérôme Martin, de l'Observatoire pour la transparence dans les politiques du médicament, l'explique au Sénat, les élus qui le questionnent ne sont pas du même avis : « Il devrait être logique qu’on puisse avoir des informations sur le coût réel de production, sur les aides publiques que les industriels ont reçues, sur les marges qu’ils se font sur les médicaments, ainsi que sur les intermédiaires. Et quand on parle de cela, quand on parle de production publique, on voit bien qu’il y a une sorte de réflexe idéologique de la part de certaines familles politiques malheureusement ».

« Si on emmerde trop nos chercheurs, on risque de les faire fuir »

Son discours va jusqu'à choquer la sénatrice Les Républicains Pascale Gruny. Être transparent sur les coûts de production, c'est donner la main, selon elle, à la concurrence. Son collègue, Bruno Belin, s'inquiète lui aussi : « Si on emmerde trop nos chercheurs, on risque de les faire fuir ». Des arguments difficiles à entendre pour les militants qui défendent un accès juste à la santé, loin des logiques du marché.

