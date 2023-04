Reprise du tourisme: les voyagistes français optimistes

En dépit de l'inflation, plusieurs professionnels du tourisme sont optimistes. Selon l'organisation Les Entreprises du voyage, qui représente 1 600 firmes, les budgets consacrés aux vacances de printemps sont en forte hausse.

« Les Français qui prennent des vacances de printemps leur consacrent un budget supérieur de 29% à celui de 2019, et de 25% à celui de l'an dernier », constatent dans un communiqué Les Entreprises du Voyage. Le volume d'affaires prévu sur les vacances de printemps, progresse de 16% par rapport à 2019, année de référence pré-Covid.

Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du voyage, évoque un phénomène de « revenge travel » ou « voyage de vengeance, de rattrapage » : « Sur la partie loisirs, le retard a été effacé et on se dirige vers une tendance à la hausse sans ambiguïté avec toutefois cet accroissement et élargissement de la fracture sociale, c’est-à-dire qu’il y en a qui ne peuvent plus partir et qui partaient, et ceux qui peuvent continuer à partir dépensent un petit peu plus, analyse-t-il. Mais la tendance générale est à la hausse. »

Une inflation qui fait grimper les revenus des voyagistes

Cette évolution est aussi liée à « la hausse des tarifs aériens et plus globalement de celle de l'ensemble des prestations touristiques », poursuit l'organisation qui fédère 1 600 agences de voyage et tour-opérateurs. « À cause de l'inflation les revenus sont excellents », le coût des voyages vers une dizaine de « pays phares » pour Voyageurs du Monde s'étant renchéris de 15% à 20% par rapport à 2019, a expliqué sur France Inter le PDG du groupe, Jean-François Rial.

Pour l'été, le nombre de réservations dépasse de 35% celui enregistré à la même date l'an dernier et de 8% celui de 2019, avant la crise sanitaire, selon Les Entreprises du Voyage.

« Sur la partie déplacements professionnels en revanche, on ne retrouve pas, et de très loin, les niveaux de 2019, souligne Jean-Pierre Mas. On est autour de 85%. Et je pense qu’on ne retrouvera jamais les niveaux de 2019, avec le développement du télétravail, de la visio. Puis les entreprises ont constaté pendant la crise Covid que, sans se déplacer, elles pouvaient avoir les mêmes résultats qu’en se déplaçant et donc, que c’était facile de couper ce budget-là. »

(Et avec AFP)

