Condamné pour violences contre son ex-compagne, Adrien Quatennens réintégré au groupe LFI

La réintégration du député du Nord Adrien Quatennens au groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, a provoqué de vives réactions, y compris par ses partenaires de la Nupes.

« Il y a eu un vote. La décision est de réintégrer Adrien Quatennens », a indiqué la députée de La France insoumise (LFI), Alma Dufour. Condamné en décembre à quatre mois de prison avec sursis pour des « violences » sur son épouse, Adrien Quatennens avait été suspendu le 13 décembre pour une durée de quatre mois du groupe des députés de LFI, le plus important parti de gauche à l'Assemblée, jusqu'au 13 avril.

Le député avait exclu de démissionner de son mandat de député, dénonçant un « lynchage médiatique ». Le groupe LFI, qui avait conditionné son retour au suivi d'un stage de responsabilisation auprès d'associations féministes, « considère que les conditions de la réintégration d'Adrien Quatennens sont réunies », selon un communiqué.

Retour à l'Assemblée nationale dès la mi-janvier

Il a aussi affirmé « regretter les expressions médiatiques qu'il a eues à la suite de sa condamnation » et « reconnaît que certains de ses propos ont eu pour effet, sans qu'il n'en ait eu l'intention, de relativiser la gravité des faits et d'inverser la culpabilité entre l'auteur et la victime de violence », poursuit le groupe.

Adrien Quatennens a effectué son retour à l'Assemblée nationale mi-janvier, en tant que non inscrit. Des partenaires de la coalition de gauche Nupes (composée, outre LFI, des écologistes, des communistes et des socialistes) ont estimé qu'il devait être définitivement exclu de La France insoumise. « L'enquête a conclu à ce que j'avais reconnu : une gifle donnée dans un contexte de dispute, il y a plus d'un an et jamais reproduite, et l'envoi de trop nombreux SMS amoureux suite à une annonce de divorce incomprise », avait affirmé Adrien Quatennens.

Vives critiques dans les rangs de la Nupes

Cette réintégration est critiquée par plusieurs partenaires de la Nupes, la coalition de gauche. Chez les socialistes, la maire de Paris Anne Hidalgo, opposante interne au Premier secrétaire du PS Olivier Faure, a dénoncé « la honte » d'une telle décision, tout comme le courant d'opposition Refondations de Nicolas Mayer-Rossignol, qui compte faire de ce sujet un facteur de fracture avec la coalition de gauche.

Dans un communiqué, le PS considère que le député du Nord « ne peut plus être membre des instances de la Nupes ». « La décision du groupe parlementaire de La France insoumise de réintégrer Adrien Quatennens, alors qu'il a reconnu sa culpabilité dans des faits de violence sur sa conjointe, est à la fois inacceptable, et incompatible avec les valeurs défendues et portées par la Nupes », écrit le PS dans son communiqué.

🔴 La décision du groupe LFI de réintégrer Adrien Quatennens est inacceptable et incompatible avec les valeurs défendues et portées par la gauche.



Le Parti socialiste considère qu'il ne peut plus être membre des instances de la #NUPES.



Chez les écologistes, la cheffe du groupe à l'Assemblée nationale Cyrielle Chatelain a également estimé qu'Adrien Quatennens ne pouvait « pas revenir au cœur de l'intergroupe » Nupes.

Les insoumis à l'Assemblée nationale ont décidé de réintégrer Adrien #Quatennens. Nous ne l'aurions pas fait.



Plusieurs élues écologistes avaient d'ailleurs quitté l'hémicycle en février lors de la première prise de parole du député depuis sa condamnation. Son intervention avait également suscité des huées et des claquements de pupitre dans les rangs de la majorité. La cheffe de file des députés Renaissance Aurore Bergé a d'ailleurs tenté, en vain, en mars de faire voter une proposition de loi qui entendait imposer une peine d'inéligibilité à davantage d'auteurs de violences, notamment conjugales ou intrafamiliales.

Nous ne voulons pas qu'Adrien Quatennens puisse reprendre des responsabilités du même niveau que celles qu'il avait auparavant. Réintégration d'Adrien Quatennens au groupe LFI: la pilule ne passe pas au sein de la Nupes Aurélien Devernoix

