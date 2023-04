Effondrement d'immeuble à Marseille: quatre victimes de la catastrophe identifiées

À Marseille, un camion de pompiers sur les lieux de l'effondrement d'un immeuble, le 10 avril 2023. © Bishr El Touni / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Quatre des six corps extraits de l'effondrement d'un immeuble à Marseille dimanche ont désormais été identifiés, un homme de 74 ans et sa femme du même âge, ainsi que deux femmes de 65 et 88 ans, a annoncé la procureure de Marseille, ce mardi 11 avril.