Mayotte: vives inquiétudes sur une opération contre l’immigration clandestine et les bidonvilles

Enfants dans le bidonville de Majicavo, entre Koungo et Mamoudzou, le 19 février 2023. AFP - MARION JOLY

À Mayotte, département français de l'océan Indien, l'inquiétude monte autour d'une possible opération nommée « Wuambushu » qui a un double objectif : la lutte contre l’immigration clandestine et l’habitat insalubre. L’opération doit commencer dès la fin du ramadan et se poursuivra jusqu'en juin.