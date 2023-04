Présidentielle 2027: François Ruffin embarrassé par le soutien de Jean-Luc Mélenchon

C’est devenu une habitude chez Jean-Luc Mélenchon : en un tweet, le leader des Insoumis est capable de créer de petits séismes à gauche. Et celui posté mercredi 12 avril à la mi-journée n'a pas fait exception quand le triple candidat à la présidentielle, commentant un sondage sur l’élection 2027, a laissé entendre qu’il considérait François Ruffin comme « prêt » à prendre son relais. Suscitant l’embarras du député de la Somme.

« Je dis merci, c'est bien sympa tout ça, mais ce n'est pas le moment », a répondu François Ruffin, bien embêté, ce jeudi 13 avril alors qu'il était assailli de questions sur France Info à propos de l’apparent passage de témoin de Jean-Luc Mélenchon la veille. « Ce qui doit primer, c'est l'équipe », a botté en touche le député.

Pourtant, François Ruffin esquisse depuis des mois ses ambitions, multipliant offensives médiatiques, clins d’œil au reste de la gauche ou encore se plaçant comme orateur du groupe Insoumis sur la réforme des retraites, note Aurélien Devernoix, du service Politique de RFI. Une hyperactivité qui a pu pousser Jean-Luc Mélenchon à vouloir l’obliger à assumer un statut et à devoir vivre avec d’ici la présidentielle de 2027. Un bon moyen d’affaiblir François Ruffin, car dans les rangs Insoumis, il n’y a aucun doute : Jean-Luc Mélenchon sera de nouveau candidat.

Et même s’il ne l’était pas, « bon courage à François Ruffin » pour faire se ranger derrière lui les héritiers du mélenchonisme, estime un dirigeant communiste. Il lui faudra donc conquérir des soutiens ailleurs dans la Nupes. Et là aussi l’équation est compliquée, entre divergences idéologiques et ambitions présidentielles. « Le problème de François, c’est qu’il n’a pas le sens du collectif », juge une rivale Insoumise. Et le coup d’échec de Jean Luc Mélenchon pourrait bien un peu plus l’isoler.

