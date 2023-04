Reportage

Mayotte: le projet d’expulsion de milliers d’étrangers inquiète le corps médical

Vue de l'hôpital de Mamoudzou, à Mayotte, le 27 février 2021. AFP - ALI AL-DAHER

Le flou persiste à Mayotte autour de la tenue d’une possible vaste opération d’expulsions d’étrangers sans papiers, baptisée « Wuambushu », qui pourrait mobiliser près d’un millier de gendarmes et policiers. Ce plan, encore non confirmé par le ministère de l’Intérieur, viserait à expulser plus de 10 000 clandestins en deux mois et à détruire de nombreux bidonvilles. Certaines associations s’inquiètent, tandis que des professionnels de santé interpellent le gouvernement.