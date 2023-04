France: des membres du PKK condamnés pour «extorsion» et «financement du terrorisme»

Onze membres Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été condamnés vendredi 14 avril par le tribunal correctionnel de Paris, notamment pour « extorsion » et « financement du terrorisme », à des peines de trois ans avec sursis à quatre ans ferme. Ces Kurdes originaires de Turquie étaient jugés pour avoir fait partie d'un « réseau » chargé de collecter auprès de la diaspora du sud-est de la France la « kampanya », l'impôt révolutionnaire pour financer le PKK.

Engagé depuis 1984 dans la lutte armée contre l'État turc, le PKK est considéré comme un groupe terroriste par Ankara, mais aussi, depuis 2002, par l'Union européenne. Et c'est justement le caractère terroriste de cette organisation, et donc des charges retenues contre les accusés, qui ont été au cœur des débats.

La qualification terroriste a été unanimement contestée par les avocats de la défense, qui ont dénoncé, à l'instar de Me Raphael Kempf, la « schizophrénie » de la France dans ses rapports aux Kurdes.

« La France soutient sur le terrain et reçoit à Paris des membres des YPG, considérés comme la branche syrienne du PKK, et d'un autre côté, la France, à travers son parquet national anti-terroriste, considère qu'il s'agit de terroristes, fait-il remarquer. Il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'ambivalence, pour ne pas dire de l'hypocrisie de l'État français, à traiter différemment les personnes qui pourtant sont des groupes qui ont combattu contre Daech et qui ont fait contre Daech, à mon avis, bien plus que la DGSI et le parquet national antiterroristes réunis. »

Mais dans sa décision, le tribunal a pour sa part estimé que « si des membres du PKK (...) ont combattu des groupes jihadistes », le PKK « ne saurait se définir uniquement par cette action » et son « caractère terroriste » est avéré, citant des « attentats » en Turquie et des « actions violentes » en France.

Preuve de la complexité de la question, le tribunal a toutefois suivi le parquet qui n'a pas sollicité d'interdiction du territoire, pourtant habituelle en matière de terrorisme, « en vertu du statut de réfugié » de la plupart des prévenus, confrontés à « un danger avéré » en Turquie selon le procureur.

Une « hypocrisie » de plus, « puisque l'OFRA retire le statut de réfugiés aux personnes condamnées pour terrorisme », fustige Me Kempf, qui craint de voir son client reconduit en Turquie où l'attend une peine de huit ans pour terrorisme.

