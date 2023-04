France: Emmanuel Macron promulgue officiellement la réforme des retraites

Après la validation de l’essentiel du texte par le Conseil constitutionnel vendredi, la réforme des retraites a été promulguée très tôt dans la nuit du vendredi à ce samedi 15 avril au Journal officiel. Emmanuel Macron a apposé sa signature malgré les appels des syndicats, toujours mobilisés contre la réforme, à la temporisation.

Elle figure désormais au Journal officiel en France. L'impopulaire réforme des retraites, avec sa mesure phare de recul de l'âge de départ à 64 ans, a été promulguée samedi matin. Le dernier épisode en date d’un feuilleton législatif et social qui agite le pays depuis plusieurs semaines, entre débats houleux au Parlement, grogne sociale et décisions politiques importantes.

Après la décision du Conseil constitutionnel vendredi, qui a validé l’essentiel de la réforme, les syndicats avaient demandé « solennellement » au président français de « ne pas promulguer la loi ». Emmanuel Macron disposait de quinze jours après le verdict des « Sages » pour apposer sa signature et lui donner ainsi son caractère exécutoire.

La demande des syndicats est restée lettre morte : en promulguant le texte dans la nuit au Journal officiel, le chef de l’État a opposé une fin de non-recevoir. Entre temporiser et continuer sur sa voie, Emmanuel Macron a opté pour la seconde option, comme cela était pressenti vendredi après la décision du Conseil constitutionnel. L’Élysée avait fait savoir qu’une promulgation était attendue « dans les prochains jours », et un responsable de la majorité avait glissé : « Il faut aller vite, promulguer dans les 48 heures. » Dont acte, avec un timing très rapide.

Quelles réactions après cette promulgation express ?

L’âge de départ à la retraite en France est désormais officiellement repoussé : « Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié (...) Au premier alinéa, le mot ’’soixante-deux’’ est remplacé par le mot ’’soixante-quatre’’ », énonce le texte du Journal officiel ce 15 avril 2023.

Après cette promulgation express, la réaction des syndicats et des opposants à la réforme est attendue. Après la 12e journée de grève jeudi, l’intersyndicale avait annoncé qu’elle comptait poursuivre sa mobilisation et qu’elle refusait la rencontre proposée par Emmanuel Macron avant le 1er mai, date de la fête du travail. La Première ministre, Élisabeth Borne, avait prôné l'apaisement en déclarant qu'il n'y a « ni vainqueur, ni vaincu », et que le gouvernement voulait « poursuivre la concertation avec les partenaires sociaux ». La promulgation nocturne risque de compliquer cette phase.

Vendredi, en fin de journée après la décision des Sages, des manifestations sauvages ont eu lieu dans plusieurs villes, notamment à Paris où quelques débordements ont été constatés. Du côté de Rennes aussi, la colère est montée et des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre. De nouveaux rassemblements sont attendus ce samedi.

Soirée de tensions à Rennes après la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel RFI

(et avec AFP)

