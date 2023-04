Élections territoriales en Polynésie française: les indépendantistes en tête au premier tour

Opérations de vote pour le premier tour des élections territoriales à Punaauia, Tahiti, en Polynésie française, le 16 avril 2023. AFP - SULIANE FAVENNEC

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Avec 34,9% des voix, la liste de l'ancien président Oscar Temaru et du député Moetai Brotherson, est arrivée en tête du premier tour des élections de l'Assemblée de Polynésie, dimanche 16 avril 2023, selon les résultats provisoires du Haut-Commissariat. Le 30 avril, cette liste indépendantiste affrontera au second tour celle du président Edouard Fritch (30,46%), et celle de l'ex-vice-président autonomiste Nuihau Laurey (14,54%). Aucune des cinq autres listes n'a atteint la barre des 12,5% de suffrages exprimés. Elles sont éliminées.